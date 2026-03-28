«لا للملوك».. غضب شعبي واسع في أمريكا ضد سياسات ترامب

شهدت الولايات المتحدة، السبت، موجة احتجاجات واسعة النطاق في مختلف أنحاء البلاد، مع انطلاق أكثر من 3100 مظاهرة تحت شعار “لا للملوك”، في تحرك جماهيري يعكس تصاعد الغضب الشعبي تجاه سياسات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وتزايد الضغوط المعيشية، إضافة إلى تداعيات الحرب المستمرة مع إيران.

وبحسب منظمي الفعاليات، ينتظر أن يشارك ملايين الأمريكيين في هذه الاحتجاجات التي اتسعت رقعتها الجغرافية بشكل ملحوظ، إذ لم تقتصر على المدن الكبرى فحسب، بل امتدت بقوة إلى الضواحي والمناطق الريفية.

وتشير بيانات المنظمين إلى أن المشاركين من تلك المناطق يشكلون نحو ثلثي المسجلين في الفعاليات، وهو تطور لافت يعكس اتساع قاعدة الحركة الاحتجاجية مقارنة بالتحركات الأولى التي انطلقت في يونيو 2025.

وأوضحت شبكة سي إن إن أن هذه الاحتجاجات تأتي في ظل تصاعد التوترات الداخلية في الولايات المتحدة منذ العام الماضي، على خلفية عمليات مداهمة تستهدف المهاجرين، إلى جانب تداعيات الحرب مع إيران، التي انعكست على الاقتصاد الأمريكي من خلال ارتفاع أسعار الوقود وزيادة الضغوط المعيشية على المواطنين.

وخلال الأشهر الماضية شهدت عدة ولايات أمريكية مظاهرات سلمية في مناطق ذات توجهات سياسية مختلفة، سواء في الولايات التي تميل تقليديًا إلى الحزب الجمهوري أو تلك القريبة من الحزب الديمقراطي، ما يعكس اتساع دائرة الاحتجاجات داخل المجتمع الأمريكي.

وفي إطار الفعاليات المرافقة، يشارك المغني وكاتب الأغاني الأمريكي بروس سبرينغستين في الحدث الرئيسي المقرر في مبنى الكابيتول بولاية مينيسوتا، حيث يقدم عرضًا موسيقيًا يتضمن أغنيته الاحتجاجية “شوارع مينيابوليس”، التي أصدرها في وقت سابق من العام الجاري متناولًا فيها انتقادات لسياسات الهجرة الفيدرالية.

وتنتشر الاحتجاجات في عدد كبير من المدن الأمريكية، من بينها مينيابوليس، بوسطن، واشنطن العاصمة، نيويورك، لوس أنجلوس، أتلانتا، شيكاغو، وسياتل، إضافة إلى مدن أصغر في ولايات مثل ألاسكا، مونتانا، أيوا، كارولاينا الشمالية، أوهايو، فيرجينيا، وويسكونسن.

وتأتي هذه التحركات الشعبية في وقت تتواصل فيه الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران لليوم التاسع والعشرين، وسط تصاعد التوترات الإقليمية وتأثيراتها المباشرة على الداخل الأمريكي، سواء من حيث الضغوط الاقتصادية أو حدة الانقسام السياسي داخل البلاد.

كما تشهد الولايات المتحدة منذ عام 2025 موجة متصاعدة من الجدل السياسي والاحتجاجات المرتبطة بملفات الهجرة والاقتصاد والسياسة الخارجية.

وأدى استمرار التوترات العسكرية في الشرق الأوسط، إلى جانب ارتفاع أسعار الطاقة وتزايد تكاليف المعيشة، إلى اتساع دائرة الانتقادات داخل المجتمع الأمريكي، وهو ما انعكس في موجات احتجاجية متكررة في عدد من الولايات.