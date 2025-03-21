لا يشبه أي نوع آخر.. «هواوي» تكشف أحدث هواتفها

كشفت شركة “هواوي” عن هاتفها الجديد “Pura X”، “الذي يتميز عن جميع الهواتف “القابلة للطي” من حيث التصميم والمواصفات، والمدعوم بتقنيات للاتصال مع الأقمار الصناعية”.

ووفق الشركة، “أكثر ما يميز الهاتف الجديد هو تصميم هيكله الذي يختلف عن تصاميم جميع الهواتف الأخرى من سامسونغ وموتورولا وهواوي، وجاء هيكل الهاتف بأبعاد (143.2/91.7/7.2) ملم، ووزنه 193.7 غ، وحصل على حماية من الماء والغبار وفق معيار IPX8”.

وبحسب الشركة، “شاشة الهاتف الأساسية المرنة أتت من نوع Foldable LTPO2 OLED، مقاسها 6.3 بوصة، دقة عرضها (1320/2120) بيكسل، ترددها 120 هيرتز، معدل سطوعها يصل إلى 2500 شمعة/م، أما شاشاته الخارجية فأتت LTPO2 OLED، مقاسها 3.5 بوصة، دقة عرضها (980/980) بيكسل، ترددها 120 هيرتز، ويعمل الهاتف بنظام HarmonyOS 5.0، وذواكر وصول عشوائي 12/16 غيغابايت، وذواكر داخلية تتراوح سعاتها ما بين 256 غيغابايت و1 تيرابايت”.

ووفق الشركة، “كاميرة الهاتف الأساسية أتت ثلاثية العدسة بدقة (50+40+8) ميغابيكسل، فيها مستشعر ليزري لتحديد عمق الصورة، أما كاميرته الأمامية فأتت بدقة 10.7 ميغابيكسل، وحصل الجهاز على منفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ USB Type-C 3.1، وتقنيات لتحديد المواقع عبر الأقمار الصناعية، وماسح لبصمات الأصابع، وشريحة NFC، وتقنيات Infrared للتحكم بالإلكترونيات عن بعد، وبطارية بسعة 4720 ميلي أمبير تعمل مع شاحن سريع باستطاعة 66 واط، وتدعم هذه البطارية تقنية الشحن العكسي، ويمكن شحنها بشاحن لاسلكي سريع باستطاعة 40 واط”.

أبرز مواصفات حاسب Galaxy المنتظر من “سامسونغ“

تستعد “سامسونغ” لإطلاق Galaxy Tab S10 FE” الذي سيكون من بين أفضل الحواسب اللوحية من حيث المواصفات والأداء.

,تبعا لأحدث التسريبات فإن “الحاسب الجديد سيحصل على هيكل مقاوم للماء والغبار وفق معيار IP68، وسيحمى هيكله بزجاج مقاوم للصدمات والخدوش، وشاشته ستكون من نوع IPS LCD، بمقاس 10.9 بوصة، دقة عرضها (2304/1440) بيكسل، ترددها 120 هيرتز، وسيحصل الجهاز على قلم ذكي للكتابة والرسم على الشاشة ويمكن استعمال القلم للتحكم بالتطبيقات والكاميرا عن بعد”.

ووفق المعلومات، “سيعمل الجهاز بنظام “أندرويد-15″، ومعالج Exynos 1580، وذواكر وصول عشوائي 8/12 غيغابايت، وذواكر داخلية 128/256 غيغابايت قابلة للتوسيع عبر شرائح ذاكرة خارجية، وزوّد الحاسب أيضا بكاميرا أساسية بدقة 12 مغابيكسل، وتقنيات للاتصال مع شبكات 5G الخلوية، وتقنيات Bluetooth 5.3، وشريحة مودم للاتصال بشبكات Wi-Fi 6E، وشريحة NFC، وبطارية بسعة 8000 ميلي أمبير تعمل مع تقنية الشحن السريع”.