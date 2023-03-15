لبحث استئناف العمل فيه.. عقد اجتماع حول جاهزية منفذ الدبداب الحدودي

عقدت اللجنة الفنية لتقييم جاهزية المكوّنات العاملة بمنفذ غدامس الدبداب الحدودي اجتماعا في مقرّ إدارة العلاقات والتعاون، وذلك استعدادا لعقد اجتماع تقابلي مع الجانب الجزائري لمناقشة استئناف العمل بالمنفذ.

وبحسب وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية فقد تناول الاجتماع مناقشة التواصل مع الجانب الجزائري لفتح المعبر بشكل كامل للتبادل التجاري وكذلك استئناف حركة دخول وخروج المواطنين بين البلديْن.

وأضافت الوزارة أنّه جرى الاجتماع التأكيد على جاهزية القطاعات العاملة بالمعبر لافتتاحه كلّ حسب اختصاصه، واقتراح موعد مبدئي لعقد الاجتماع التقابلي مع الجانب الجزائري خلال الأيام القادمة.