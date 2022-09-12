لبحث الأزمة الليبية..«السيسي» يتوجّه إلى قطر في زيارة تستمر ليومين

كشف مصدر حكومي مصري، لوسائل إعلام عربية أنّ الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي سيتوجه الثلاثاء إلى قطر في زيارة رسمية هي الأولى له منذ 8 سنوات.

وأضاف المصدر لصحيفة الخليج أونلاين ولموقع أرم نيوز الإماراتي أنّ زيارة السيسي ستستمر يومين، وستبحث ملف الأزمة في ليبيا، إضافة إلى تناولها أوجه التعاون المشترك بين البلدين، في ظل توجه قطر للتوسع في الاستثمار بالأصول المصرية خلال الفترة المقبلة.

وتأتي زيارة السيسي بعد 3 أشهر فقط من زيارة أمير قطر تميم بن حمد إلى القاهرة يونيو الماضي، كما أنّها جاءت عقب مباحثات أجراها رئيس مجلس النواب عقيلة صالح في الدوحة حول تطورات الأزمة الليبية.