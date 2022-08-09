لبحث الترتيبات الأمنية.. 5+5 تجتمع في سرت مع بعثة الأمم المتحدة

أفاد عضو اللجنة العسكرية المشتركة مختار النقاصة بأنّ اللجنة ستعقد اجتماعا اليوم الثلاثاء في مدينة سرت مع بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ولجنة المراقبين المحليين.

وأوضح النقاصة في تصريح صحفي أنّ الاجتماع سيبحث ملف الترتيبات الأمنية المتعقلة بعمل وزارة الداخلية، ولن يكون بحضور رئيس الأركان العامة الفريق محمد الحداد، ورئيس أركان حفتر، عبدالرازق الناظوري.

وكان آخر اجتماع للجنة العسكرية المشتركة قد عُقِد بالعاصمة طرابلس بتاريخ 18 و19 من شهر يوليو الماضي بحضور رئيس الأركان العامة للجيش الليبي الفريق ركن محمد الحداد والفريق ركن عبد الرزاق الناظوري.