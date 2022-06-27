لبحث المستجدات السياسية.. «اللافي» يلتقي السفير التركي لدى ليبيا

بحث نائب رئيس المجلس الرئاسي عبد الله اللافي، مع سفير التركي لدى ليبيا كنان يلماز، آخر مستجدّات العملية السياسية في ليبيا. «»

واشاد اللافي بالعلاقات الأخوية التي تجمع البلدين، وبدور تركيا في دعم الحل السلمي للأزمة الليبية، ودعم الحوار بين جميع الأطراف المشاركة في العملية السياسية، عبر مساراتها المختلفة.

وأكد اللافي أنّ إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية وفق قاعدة دستورية متفق عليها، هي الحل الوحيد للأزمة السياسية في ليبيا، مشيراً في ذات الوقت إلى إعلان المجلس الرئاسي، عن الرؤية الاستراتيجية لمشروع المصالحة الوطنية، من أجل إنهاء المراحل الانتقالية، والوصول إلى الاستقرار وتحقيق السلام في البلاد.

من جانبه، جدّد يلماز دعم بلاده للمسار السياسي، للذهاب إلى الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، وفق إطار دستوري يتفق عليه الجميع، مشيراً إلى الدور الأساسي للمجلس الرئاسي في هذه المرحلة،

وأشاد السفير التركي بما تم إنجازه في إطلاق الرؤية الاستراتيجية لمشروع المصالحة الوطنية، واستمراره في العمل على الوصول إلى الاستحقاق الانتخابي والاستقرار والسلام.