لبحث الملفي الليبي.. وزير الخارجية الأمريكي يزور مصر قريبا

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية عن زيارة مرتقبة لوزيرها أنتوني بلينكن إلى مصر يومي التاسع والعشرين والثلاثين من يناير الجاري لمناقشة عديد القضايا من بينها الملف الليبي.

ووقفا للخارجية فإنّ بلينكن سيلتقي الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي وعددا من كبار المسؤولين المصريين لدفع الشراكة الاستراتيجية بين واشنطن والقاهرة وتعزيز السلام والأمن في المنطقة، بما في ذلك من خلال الدعم المشترك للانتخابات في ليبيا.

وتأتي زيارة بلينكن للقاهرة، إثر أزمة سياسية حادّة تشهدها ليبيا، حيث تلعب مصر دور أساسي في دعم مجلس النواب وخليفة حفتر وأجندتهما داخل ليبيا.