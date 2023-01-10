لبحث الملف الليبي.. زيارة قريبة لوزير الخارجية الإيطالي إلى تركيا

أعلن وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني، عن زيارة وشيكة لتركيا حول الملف الليبي.

وقال الوزير تاياني في تصريحات إذاعية الثلاثاء إن سيزورو تركيا قريبًا، وذلك لمعالجة المسألة الليبية أيضاً، مبيناً أنّ ليبيا وتونس هما نقطة الانطلاق الرئيسية للمهاجرين غير القانونيين، نحو أوروبا.

كما أعلن رئيس الدبلوماسية الإيطالية عن لقاء مع وزير الخارجية التونسي عثمان الجرندي، من المقرر أن يجري هذا الصباح، مؤكدا بضرورة معالجة قضية الهجرة على عدة جبهات، ومن الواضح أن هناك حاجة للعمل على المستوى الأوروبي.

واختتم الوزير حديثه بأنّ اجتماع الأمس بين أورسولا فون دير لاين وجورجا ميلوني كان إيجابيًا للغاية، فقد اتخذت رئيسة المفوضية الأوروبية خطوات للأمام في اتجاه التحرك الأوروبي.