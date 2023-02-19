لبحث الوضع السياسي والعسكري.. نواب يلتقون اللواء «أسامة الجويلي»

بحث عدد من أعضاء مجلس النواب مع آمر المنطقة العسكرية الغربية اللواء أسامة الجويلي الوضع السياسي والعسكري والترتيبات الأمنية.

وقالت عضو مجلس النواب ربيعة أبوراص إنّ عدد من النواب بحثوا مع آمر المنطقة العسكرية الغربية أسامة الجويلي الأوضاع الراهنة التي تمر بها المنطقة.

وذكرت أبوراص في تصريح صحفي أنّهم ناقشوا حالة الانسداد السياسي والعسكري، وملف السلطة التنفيذية الموحدة التي تعنى بإجراء الانتخابات

وأشارت أبوراص إلى أنّ اللقاء يأتي ضمن سلسلة من اللقاءات التي سيعقدها النواب مع كل الأطراف الفاعلة في المشهد لإيجاد أرضية مشتركة للتوافق حول مشروع واحد وصولا إلى الانتخابات.