لبحث الوضع في ليبيا.. «نورلاند» يلتقي نظرائه الفرسي والإيطالي والألماني

قال موقع أفريكا أنتجلنتس الفرنسي إنّ المبعوث الأمريكي الخاص إلى ليبيا ريتشارد نورلاند، سيلتقي في 13 يناير الجاري، نظرائه الفرنسي والإيطالي والألماني في واشنطن، لمناقشة الوضع في ليبيا.

وذكر الموقع الفرنسي أنّ اللقاء سيكون بحضور رئيس بعثة الأمم المتحدة في ليبيا عبدالله باتيلي ومسؤولين مصريين وإماراتيين عن الملف الليبي، وفقا للموقع.

وأوضح الموقع الفرنسي أنّ واشنطن قد تحاول أيضا الترويج لترشيح الدبلوماسي الأمريكي كينيث غلوك ليكون الرجل الثاني في بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ليحل محل رئيس زيمبابوي زينينغا الذي سيتنحى من منصبه في نهاية الشهر الجاري.