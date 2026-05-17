لبحث قضايا الإسكان.. ليبيا تشارك في المنتدى الحضري العالمي بباكو

يشارك وزير الإسكان والتعمير المهندس عصام التموني في أعمال المنتدى الحضري العالمي WUF13، الذي تستضيفه العاصمة الأذربيجانية باكو خلال الفترة الممتدة من 17 إلى 22 مايو 2026.

وتأتي مشاركة الوزير ضمن فعاليات الدورة الثالثة عشرة للمنتدى، الذي يُعد من أبرز المحافل الدولية المعنية بملفات التنمية الحضرية والإسكان والتخطيط العمراني المستدام، بمشاركة مسؤولين وخبراء وممثلين عن الحكومات والمؤسسات الدولية من مختلف دول العالم.

ومن المنتظر أن يناقش المنتدى عدداً من القضايا المرتبطة بالتوسع الحضري، وتطوير المدن، وتحسين البنية التحتية، وتعزيز الاستدامة الحضرية، إلى جانب تبادل الخبرات والتجارب الدولية في مجالات الإسكان والتنمية العمرانية.

وتعكس مشاركة ليبيا في المنتدى اهتمام وزارة الإسكان والتعمير بمتابعة المستجدات العالمية المتعلقة بالتخطيط الحضري وإدارة المدن، والاستفادة من التجارب الدولية في دعم مشروعات الإعمار والتطوير العمراني داخل البلاد.

ويُعقد المنتدى الحضري العالمي تحت إشراف برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، ويُشكل منصة دولية لبحث التحديات الحضرية وسبل تحقيق تنمية عمرانية أكثر استدامة وشمولاً.