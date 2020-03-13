عربي ودولي

لبحث كورونا.. «ماكرون» يعقد قمة عبر الفيديو مع قادة مجموعة الـ7

عين ليبيا | آخر تحديث: 13 مارس 2020 - 18:43
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عربي ودولي
ماركون: سننسق جهودنا حول اللقاح والعلاجات. [رويترز]

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الجمعة، عن اتفاقه مع زعماء مجموعة الـ7 على عقد قمة عبر الفيديو، الاثنين المقبل، لبحث تفشي فيروس كورونا المستجد، وسُبل مواجهته.

وقال ماكرون في تغريدة عبر حسابه على تويتر: “بعد التشاور مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وزعماء قادة مجموعة السبع، سنعقد القمة الاستثنائية للمجموعة عبر الفيديو يوم الاثنين المقبل لمناقشة ملف فيروس كورونا المستجد”.

وأضاف “سننسق جهودنا حول اللقاح والعلاجات، كما سنعمل من أجل اتخاذ تدابير اقتصادية ومالية”.

وبحسب آخر إحصائيات، أصاب فيروس كورونا الجديد أكثر من 137 ألفا في 125 دولة وإقليم، توفي منهم أكثر من 5 آلاف، أغلبهم في الصين وكوريا الجنوبية وإيطاليا وإيران. 

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