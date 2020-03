لبحث كورونا.. «ماكرون» يعقد قمة عبر الفيديو مع قادة مجموعة الـ7

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الجمعة، عن اتفاقه مع زعماء مجموعة الـ7 على عقد قمة عبر الفيديو، الاثنين المقبل، لبحث تفشي فيروس كورونا المستجد، وسُبل مواجهته.

وقال ماكرون في تغريدة عبر حسابه على تويتر: “بعد التشاور مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وزعماء قادة مجموعة السبع، سنعقد القمة الاستثنائية للمجموعة عبر الفيديو يوم الاثنين المقبل لمناقشة ملف فيروس كورونا المستجد”.

وأضاف “سننسق جهودنا حول اللقاح والعلاجات، كما سنعمل من أجل اتخاذ تدابير اقتصادية ومالية”.

Après un échange avec @realDonaldTrump et les dirigeants du G7, nous tiendrons un sommet extraordinaire du G7 par visioconférence ce lundi sur le Covid-19. Nous coordonnerons nos efforts sur le vaccin et les traitements, et travaillerons à une réponse économique et financière.