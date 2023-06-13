لبحث مخرجات بوزنيقة.. «المشري» يلتقي القيادات الأمنية والعسكرية

عقد رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، اجتماعًا ضمّ جمعاً من القيادات الأمنية والعسكرية، وبحث مخرجات اجتماعات بوزنيقة للجنة «6+6».

القادة الحاضرون هم محمود حمزة، وعبدالله الطرابلسي، ومحمود بن رجب، وعبدالسلام زوبي، وحمد بوجلدة، ومحمد بحرون، وعبدالحكيم الشيخ، وفهيم بن رمضان، ومعاذ المنفوخ.

وأطلع المشري القادة العسكريين على ما توصلت إليه اللجنة المشتركة «6+6» بشأن إعداد القوانين الانتخابية، وماهي مخرجات اجتماعات بوزنيقة.

ومن جانبهم، أكد القادة الأمنيون والعسكريون للجهود التي يبذلها المجلس الأعلى للدولة لإتمام وضع القوانين الانتخابية، وإجراء الاستحقاق الانتخابي في أقرب وقت ممكن بما يضمن استقرار البلاد وأمنها.

كما تم التطرق خلال اللقاء إلى دور الجهات الأمنية والعسكرية في تأمين الانتخابات القادمة، وما يقع عليهم من مسؤوليات وطنية في هذا الشأن.