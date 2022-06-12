لبحث مستجدات الوضع السياسي.. «المنقوش» تلتقي سفير قطر

بحثت وزيرة الخارجية في حكومة الوحدة الوطنية نجلاء المنقوش مع السفير القطري لدى ليبيا خالد الدوسري؛ مستجدات الوضع السياسي.

وبحسب المكتب لوزارة الخارجية، تطرق الجانبان إلى تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين والتأكيد على الحرص المتبادل لتطوير التعاون في كافة المجالات.

من جانبه، أكّد السفير القطري خالد الدوسري لدى ليبيا علي آهمية تعزيز العلاقات “الليبية-القطرية” المشتركة وتطوير أواصر التعاون والشراكة بين البلدين.

واشار الدوسري إلى دعم بلاده لجهود الوساطة التي تبذلها مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا ستيفاني ويليامز من أجل الوصول إلى اتفاق يشمل جميع الأطراف السياسية وصولاَ لتحقيق الانتخابات.