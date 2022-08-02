لبحث مشكلة الحكومة.. الأناضول تكشف عن لقاء وشيك بين «المشري» و«عقيلة صالح» في تركيا

كشف عضو في المجلس الأعلى للدولة عن وجود ترتيبات لعقد لقاء غير رسمي وشيك بين رئيس مجلس النواب عقيلة صالح ورئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري في تركيا.

أوضح العضو الذي فضل عدم ذكر إسمه لوكالة الأناضول أنّ المشري سيتوجه إلى تركيا صباح اليوم الثلاثاء، للقاء عقيلة صالح الذي وصل إليها في وقت سابق أمس الإثنين.

وبيّن عضو المجلس الأعلى للدولة أن لقاء المشري وصالح سيناقش ملف السلطة التنفيذية، إما بتعديل حكومة فتحي باشاغا أو تقديم حكومة أخرى أو استبعاد كل من باشاغا وعبد الحميد الدبيبة.

وتابع عضو المجلس الأعلى للدولة أنّ خالد المشري عقسلة وصالح سيناقشان أيضا الشأن الدستوري والنقاط الخلافية للقاعدة الدستورية، وفقا لما نشرته وكالة الأناضول.