لبحث ملف الهجرة.. رئيسة الحكومة الإيطالية تزور ليبيا الأيام المقبلة

تعتزم رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني خلال الأيام المقبلة إجراء جولة تشمل ليبيا وتونس والجزائر وتركيا لتسريع العمل بشأن ملف الهجرة غير القانونية.

وذكر موقع ديكور 39 الإيطالي أنّ الهدف من الزيارة هو عقد اتفاقيات مع دول العبور للحد من تدفق المهاجرين حيث ستضع رئيسة الحكومة الإيطالية قبل نهاية يناير الجاري ليبيا على أجندة زيارتها.

هذا وسيجري وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني الإثنين المقبل زيارة إلى تركيا لمناقشة الأزمة الليبية ومسألة الغاز، بعدها يتوجه إلى الجزائر ثم تونس وليبيا.