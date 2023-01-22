لبحث ملف ليبيا.. وزير خارجية إيطاليا يصل غدا القاهرة

يصل وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني، غدا السبت، العاصمة المصرية القاهرة في زيارة تستمر يومين للقاء نظيره المصري سامح شكري.

وقالت وكالة نوفا الإيطالية إنّ جدول أعمال محادثات تاياني يتصدره مواضيع تتعلق بالتعاون في قضايا الهجرة غير الشرعية، والتحديات الإقليمية، بما في ذلك ليبيا.

وتأتي زيارة تاياني للقاهرة في سياق سلسلة من الزيارات قادته الأسبوع الماضي إلى تركيا وتونس، لمعالجة قضية الهجرة غير الشرعية، ولتحقيق الاستقرار في ليبيا أيضًا.

وذكر تاياني أنّ الاستراتيجية الإيطالية تتمثل في إشراك الدول الرئيسية في مكافحة الهجرة غير الشرعية، منوهًا: «تلقينا ردًا إيجابيًا من تركيا» في هذا الصدد.

وتابع تاياني أنّ الاستقرار في ليبيا مرتبط بظاهرة الهجرة غير الشرعية، وأنّ دور مصر وتركيا، اللتين تدعمان على التوالي سلطات برقة وطرابلس، أساسيًا، حيث شدّد على أنّ التزام القاهرة وأنقرة تحقيق الاستقرار في ليبيا وتفضيل الانتخابات أمراً أساسياً.