لبنان.. إسرائيل تستهدف سيارة وتفجر منزلاً بالجنوب رغم اتفاق وقف إطلاق النار

واصل الجيش الإسرائيلي خرق اتفاق وقف إطلاق النار مع لبنان، حيث استهدف بصاروخ موجّه سيارة من نوع “رابيد” في بلدة عيتا الجبل ضمن قضاء بنت جبيل، كما نفذ عملية تفجير لمنزل في محلة الجدار ببلدة ميس الجبل.

وأصيب صياد بشظية قنبلة ألقتها مسيرة إسرائيلية بالقرب من مركبه مقابل شاطئ الناقورة، بحسب الوكالة الوطنية للإعلام.

ويأتي هذا الهجوم في ظل تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار بين “حزب الله” وإسرائيل منذ 27 نوفمبر 2024، بعد أكثر من عام على فتح الحزب ما وصفه بـ”جبهة إسناد لقطاع غزة”.

وكان من المقرر أن ينهي الجيش الإسرائيلي انسحابه من المناطق المحتلة جنوبي لبنان بحلول 26 يناير الماضي، إلا أن إسرائيل لم تلتزم بهذا الموعد، محتفظة بخمس نقاط استراتيجية جنوبي البلاد، بزعم حماية المستوطنات الشمالية، واستمرت في شن هجمات متفرقة على لبنان.

وتكرر إسرائيل هجماتها على جنوب لبنان بدعوى تهديدات مزعومة، شملت سابقاً إسقاط قنابل بالقرب من قوات الطوارئ الدولية العاملة في المنطقة “اليونيفيل”، ما يزيد التوتر في الحدود الجنوبية.