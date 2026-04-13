لبنان.. إسرائيل تعلن تطويق «بنت جبيل» وبدء الاقتحام العسكري

تصاعدت التطورات العسكرية في جنوب لبنان بشكل حاد، مع إعلان الجيش الإسرائيلي تطويق مدينة بنت جبيل الاستراتيجية وبدء اقتحامها، بالتوازي مع سلسلة عمليات عسكرية واسعة وغارات دامية، في واحدة من أكثر الجبهات سخونة منذ أسابيع.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان إن قوات الفرقة 98، التي تضم لواء المظليين والكوماندوز ولواء غفعاتي، تمكنت خلال الأسبوع الأخير من تطويق مدينة بنت جبيل وبدء التوغل داخلها.

وأضاف أن العمليات أسفرت عن “تصفية” أكثر من 100 عنصر من حزب الله خلال اشتباكات مباشرة ومن الجو، إلى جانب تدمير عشرات البنى التحتية العسكرية، والعثور على مئات الوسائل القتالية في المنطقة.

وأكد الجيش الإسرائيلي أنه يواصل عملياته “بقوة ضد حزب الله” بهدف حماية أمن المستوطنات الشمالية، مشيرًا إلى أن التحركات العسكرية تأتي ضمن ما وصفه بتعزيز خط الدفاع الأمامي في جنوب لبنان.

وفي السياق ذاته، أفادت القناة 12 الإسرائيلية بأن الجيش يركز عملياته العسكرية على مدينة بنت جبيل، متوقعة أن تستمر العملية لأسبوع كامل.

وكشفت القناة نفسها عن مصادقة إسرائيلية على خطة أوسع تهدف إلى تحويل الشريط الحدودي مع لبنان إلى منطقة أمنية شبيهة بقطاع غزة، عبر تدمير القرى الأمامية وإقامة مواقع عسكرية دائمة ومنع عودة السكان، مع إنشاء نحو 15 موقعًا عسكريًا داخل المنطقة العازلة المقترحة بعمق يتراوح بين كيلومترين وأربعة كيلومترات داخل الأراضي اللبنانية.

وتشمل الخطة، بحسب القناة 12، تدمير البنى التحتية التي تقول إسرائيل إن حزب الله يستخدمها داخل الأحياء المدنية، ومنع عودة السكان إلى قراهم، في إطار فرض واقع أمني جديد على الحدود الشمالية.

وفي تطور سياسي موازٍ، نقلت صحيفة “يديعوت أحرونوت” أن إسرائيل تنسق مع الولايات المتحدة بشأن ما وصفته بـ”تطهير” المناطق اللبنانية من حزب الله، في ظل تراجع الاعتماد على مسار المفاوضات، وفق تعبيرها.

وأشارت الصحيفة إلى أن إسرائيل لا تعول بشكل كبير على المفاوضات الجارية، معتبرة أن الحكومة اللبنانية لن تتمكن من نزع سلاح حزب الله، في وقت تتحدث فيه عن تقليص محدود للهجمات تزامنًا مع المسار السياسي.

ميدانيًا، أعلنت وزارة الصحة اللبنانية مقتل 13 شخصًا وإصابة 16 آخرين في غارتين إسرائيليتين استهدفتا بلدتي تفاحتا ومعروب في جنوب لبنان.

وأوضحت أن الغارة على تفاحتا أسفرت عن 9 قتلى و13 جريحًا، بينما أسفرت غارة معروب عن 4 قتلى و3 جرحى.

وشهد جنوب لبنان سلسلة غارات طالت النبطية وميفدون وشوكين والقليلة ومناطق أخرى في قضاء صور، بالتزامن مع اشتباكات مباشرة بين عناصر حزب الله والجيش الإسرائيلي في بنت جبيل والخيام وشمع وصرفا.

وفي المقابل، أعلن حزب الله استهداف مستوطنتي كريات شمونة ودوفيف بصليات صاروخية، في إطار ردود متبادلة على الجبهة الجنوبية.

كما أعلن الجيش اللبناني مقتل أحد عسكرييه، المعاون أول عباس حسن قاسم، متأثرًا بجروح أصيب بها جراء ضربة إسرائيلية استهدفت بلدة شمسطار في البقاع، ضمن غارات سابقة طالت مناطق متعددة في لبنان.

وفي حادثة أخرى، أفادت مراسلتنا بمقتل شخص في غارة إسرائيلية استهدفت دراجة نارية في مدينة صور، ما أدى أيضًا إلى أضرار في مركز تابع للصليب الأحمر وسيارات إسعاف.

وفي سياق متصل، تحدثت تقارير عن استهدافات جوية وفسفورية طالت بلدات في الجنوب والبقاع، إضافة إلى سقوط قتلى بينهم عمال سوريون في بعض المواقع.

كما أعلن الجيش الإسرائيلي تدمير نفق تابع لحزب الله في جنوب لبنان بعد عمليات تمشيط داخله، مؤكدًا استمرار عملياته العسكرية في المنطقة.

سياسيًا، نقلت صحيفة “الأنباء” الكويتية أن لبنان تلقى إشارات برفض إسرائيلي وقف إطلاق النار قبل جولة مفاوضات مرتقبة، مع استمرار تل أبيب في ربط أي تهدئة بملف نزع سلاح حزب الله، وسط ضغوط أمريكية لتخفيف وتيرة التصعيد دون الوصول إلى وقف شامل.

وفي السياق نفسه، أشار نائب رئيس المجلس السياسي لحزب الله محمود قماطي إلى أن الحكومة اللبنانية تواجه ضغوطًا شعبية متزايدة، محذرًا من أن استمرار السياسات الحالية قد يؤدي إلى أزمات سياسية داخلية، مؤكدًا في الوقت ذاته أن نزع سلاح حزب الله “مستحيل” على حد وصفه.