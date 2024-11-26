لبنان.. إسرائيل تواصل استهداف القيادات الميدانية وسعي أمريكي إماراتي لوقف الحرب

يواصل الجيش الإسرائيلي، “استهداف القيادات الميدانية في “حزب الله” اللبناني، حيث أعلن قتل قائد عمليات قطاع الساحل لدى “حزب الله”.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي: “إن طائرات حربية لسلاح الجو أغارت على منطقة صور و”قضت على المدعو “أحمد صبحي هزيمة” قائد العمليات في قطاع الساحل لدى “حزب الله”.

وأضاف البيان “كان المدعو “هزيمة” يشرف على مخططات عديدة ومن بينها مخططات اقتحام الحدود وعمليات إطلاق قذائف مضادة للدروع نحو بلدات إسرائيلة انطلاقا من القطاع الغربي قبل عملية سهام الشمال، وكان يشغل منصبه خلفا للقائد السابق الذي تم قتله في 17 نوفمبر 2024″.

“بن غفير” يجدد رفضه لأي اتفاق لوقف لإطلاق النار مع لبنان

أكد وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، “رفضه لأي اتفاق لوقف لإطلاق النار مع لبنان، مؤكدًا أن “الحرب يجب أن تنتهي عندما نهزم الطرف الآخر وإعادة سكان الشمال بأمان”.

وأضاف: “الاتفاق مع لبنان مؤقت ومن الواضح أن “حزب الله” سيعود ويتسلح”، متابعًا: “اتفاق موقّع على الجليد و”حزب الله” سيعود للتسلح مرة أخرى”.

“عبد الله بن زايد وبلينكن” يبحثان التطورات الإقليمية والأوضاع في غزة ولبنان

بحث عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية الإماراتي مع نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن، “التطورات الإقليمية والأوضاع في قطاع غزة ولبنان”.

واستعرض الجانبان خلال اتصال هاتفي، “الحراك السياسي والدبلوماسي المبذول “للتوصل إلى وقف مستدام لإطلاق النار بما يسهم في دعم المساعي المبذولة لتحقيق الاستقرار والأمن المستدامين في المنطقة، كما بحثا جهود المجتمع الدولي لتعزيز الاستجابة الإنسانية لاحتياجات المدنيين في قطاع غزة”.