لبنان.. إصابة 25 جنديا إسرائيليا و«حزب الله» ينفّذ 23 عملية

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد، “إصابة 25 جنديا إثنان منهم بجروح خطيرة في معارك مختلفة داخل الأراضي اللبنانية، في المقابل نفذ “حزب الله” عددا كبيرا من العمليات ضد الجيش الإسرائيلي.

وذكرت هيئة البث الإسرائيلية، “أن 25 جنديا إسرائيليا أصيبوا خلال معارك مختلفة بلبنان، 2 منهم بجروح مختلفة، و10 آخرين بجروح متوسطة”.

إلى ذلك، أعلنت وزارة الدفاع الأميركية “البنتاغون”، “الموافقة على إرسال منظومة دفاع جوي من طراز “ثاد” والطاقم الأميركي المرتبط بها إلى إسرائيل، بهدف تعزيز دفاعاتها الجوية ضد أي هجمات صاروخية إيرانية”.

وقال المتحدث باسم البنتاغون بات رايدر في بيان: “بتوجيه من الرئيس، سمح وزير الدفاع لويد أوستن بنشر بطارية الدفاع الطرفية للارتفاعات العالية “ثاد” والطاقم المرتبط بها من العسكريين الأميركيين في إسرائيل”.

وأضاف البيان أن “إرسال المنظومة الأميركية هدفه المساعدة في تعزيز الدفاعات الجوية الإسرائيلية، عقب الهجمات الإيرانية الأخيرة ضد إسرائيل، والدفاع عن تل أبيب ضد أي هجمات صاروخية باليستية أخرى من قبل إيران”.

في السياق، نفذ “حزب الله” عددا كبيرا من العمليات ضد الجيش الإسرائيلي اليوم الأحد، وسط اشتباكات عنيفة ومستمرة.

وقال “حزب الله” في بيان له: “دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادا لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعا عن لبنان وشعبه، وعند الساعة 4:45 من بعد ظهر اليوم الأحد، هاجمت مجموعة من مجاهدي المقاومة الإسلامية قوات العدو الإسرائيلي في الحارة الغربية لِبلدة عيتا الشعب ودارت اشتباكات عنيفة بالأسلحة الرشاشة والصاروخية وقذائف المدفعية، وما زالت الإشتباكات مستمرة حتى تاريخ صدور هذا البيان (صدر عند الساعة 17:29)”.

وأضاف: “نفذ “حزب الله” اليوم، “دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعًا عن لبنان ‌‏وشعبه”، اليوم 23 عملية أخرى ضد إسرائيل، جاءت وفق الآتي:

ردا على الاستباحة الهمجية الإسرائيلية للمدن والقرى والمدنيين، قصف مجاهدو المقاومة ‌‏الإسلامية عند الساعة 00:15 من فجر اليوم الأحد مربض العدو في معيليا بصلية ‌‏صاروخية. ‏

استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 01:45 من فجر اليوم الأحد ‏تجمعا لجنود العدو في مستعمرة المنارة بصلية صاروخية. ‏

استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 03:15 من فجر اليوم الأحد ‏تجمعا لجنود العدو في محيط موقع رامية بصاورخ موجه وأوقعهم بين قتيل وجريح. ‏

استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 03:15 من فجر اليوم الأحد آلية مدرعة في محيط موقع رامية بصاروخ موجه وأصابوها إصابة مباشرة وأوقعوا طاقمها بين قتيل ‏وجريح. ‏

استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 03:15 من فجر اليوم الأحد ‏تجمعا لجنود العدو في موقع تل شعر بقذائف المدفعية. ‏

قام مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 03:45 من فجر يوم الأحد بِتفجير ‏عبوة ناسفة بِقوةٍ من جنود العدو الإسرائيلي واشتبكوا معها لدى محاولتها التسلل إلى بلدة رامية ‏وأوقعوا أفرادها بين قتيل وجريح ولا زالت الاشتباكات مستمرة حتى اللحظة بالأسلحة المتوسطة ‏والرشاشة (حينها). ‏

قام مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 04:45 من فجر اليوم الأحد بِتفجير ‏عبوة ناسفة بِقوةٍ من جنود العدو الإسرائيلي واشتبكوا معها لدى محاولتها ‏التسلل إلى منطقة تل المدور ‏في بلدة رامية وأوقعوا أفرادها بين قتيل وجريح ولا زالت الاشتباكات مستمرة حتى ‏اللحظة بالأسلحة ‏المتوسطة والرشاشة (حينها). ‏

استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 5:30 من صباح اليوم الأحد، تجمعا لقوات العدو الإسرائيلي في ثكنة زبدين في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بِصلية صاروخية.

استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 5:30 من صباح اليوم الأحد، موقع حبوشيت بِصلية صاروخية.

استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 05:45 من صباح اليوم الأحد ‏ثكنة زرعيت بالأسلحة الصاروخية وصاروخ بركان وأصابوها إصابة مباشرة. ‏

ردا على الاستباحة الهمجية الإسرائيلية للمدن والقرى والمدنيين، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 06:00 من صباح اليوم الأحد، تجمعاً لقوات العدو الإسرائيلي في خلة وردة بصلية صاروخية.

استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 06:00 من صباح اليوم الأحد، تجمعا لقوات العدو الإسرائيلي في مستعمرة شوميرا بصلية صاروخية.

في إطار سلسلة عمليات خيبر وردا على إستهداف المدنيين والمجازر التي يرتكبها العدو الصهيوني وبنداء لبيك يا نصر الله، نفّذت المقاومة الإسلامية عند الساعة 9:30 من صباح اليوم الأحد، عملية إطلاق صلية صاروخية نوعية على قاعدة طيرة الكرمل في جنوب حيفا.

استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 10:10 من صباح اليوم الأحد، تجمعا لقوات العدو الإسرائيلي في بلدة مارون الراس بقذائف المدفعية.

أثناء محاولة تسلل قوات مشاة العدو الإسرائيلي على مرتفع كنعان في بلدة بليدا عند الساعة 10:00 من صباح اليوم الأحد، التحم مجاهدو المقاومة الإسلامية واشتبكوا معهم بالأسلحة الرشاشة ضمن مسافة صفر وأوقعوهم بين قتيلٍ وجريح.

أثناء محاولة تسلل قوة مشاة للعدو الإسرائيلي إلى بلدة القوزح من الناحية الجنوبية عند الساعة 1:15 من ظهر اليوم الأحد، اشتبك مجاهدو المقاومة الإسلامية معها بالأسلحة الرشاشة وما زالت الإشتباكات مستمرة (حينها).

استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 1:50 من بعد ظهر اليوم الأحد، مستعمرة كريات شمونة بِصلية صاروخية.

ردا على الاستباحة الهمجية الإسرائيلية للمدن والقرى والمدنيين، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 2:03 من بعد ظهر اليوم الأحد، قاعدة تسوريت (غرب كرميئيل) بِصلية صاروخية كبيرة.

استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 2:55 من بعد ظهر اليوم الأحد، تجمعا لآليات وأفراد قوات العدو الإسرائيلي في ثكنة زرعيت بِصلية صاروخية.

استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 3:15 من بعد ظهر اليوم الأحد، دبابة لجنود العدو الإسرائيلي جنوب بلدة القوزح بِصاروخ موجه مما أدى إلى احتراقها وايقاع طاقمها بين قتيلٍ وجريح.

استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 3:15 من بعد ظهراليوم الأحد، تجمعا لقوات العدو الإسرائيلي في خلة وردة بِصلية صاروخية.

استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 3:15 من بعد ظهر اليوم الأحد، تجمعا لجنود العدو الإسرائيلي في محيط ثكنة شوميرا بِصلية صاروخية.

استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 3:20 من بعد ظهر اليوم الأحد، تجمعا لجنود العدو الإسرائيلي في مرتفع كنعان في بلدة بليدا بِقذائف المدفعية”.

في السياق، أعلن الجيش اللبناني، اليوم الأحد، “إصابة 3 عسكريين في اعتداء إسرائيلي جنوبي البلاد”.

وقال الجيش اللبناني، في بيان له، إن “العدو الإسرائيلي استهدف، في سياق اعتداءاته المتمادية، آليتين عسكريتين في بلدة برج الملوك- مرجعيون، أثناء نقل جرافة بهدف استخدامها لفتح طرقات متضررة نتيجة القصف المعادي، ما أدى إلى إصابة 3 عسكريين”.