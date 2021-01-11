لبنان.. إعلان حالة الطوارئ الصحية

أعلن مجلس الدفاع الأعلى في لبنان حالة الطوارئ الصحية من 14 الى 25 من الشهر الحالي.

وأفادت وسائل إعلام لبنانية بأن حالة الطوارئ قابلة للتمديد وفق النتائج وتتضمن فرض حظر تجول نهاري وليلي ابتداء من يوم الخميس 14 يناير وحتى الـ25 من نفس الشهر.

ودعا رئيس الجمهورية ميشال عون في مستهل جلسة المجلس، إلى “إعلان حالة طوارئ صحية لمواجهة تمدد وباء ​كورونا​”، مشيرا إلى أن “المأساة التي نراها على أبواب المستشفيات تتطلب إجراءات جذرية حتى نتمكن من تخفيف التبعات الكارثية لتفشي الفيروس”.

ويأتي هذا القرار بعد أن سجل لبنان ارتفاعات قياسية بعدد إصابات فيروس كورونا لعدة أيام متتالية وصلت إلى 5440 إصابة يومية.

وفي وقت سابق، قال رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبناني حسان دياب، إن بلاده دخلت مرحلة الخطر الشديد جراء تفشي فيروس كورونا.

جاء ذلك خلال ترؤسه اجتماع اللجنة الوزارية المعنية بمتابعة فيروس كورونا، بالعاصمة بيروت، اليوم الاثنين، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الرسمية.

وقال دياب: “كل المؤشرات التي بين أيدينا حول تفشي وباء كورونا تشير بوضوح إلى أننا دخلنا مرحلة الخطر الشديد أو بالحد الأدنى، نحن على أبواب هذه المرحلة”.

وأضاف: “العالم كله يخوض حربا شرسة مع هذا الوباء والبعض في لبنان يعتقد أن كورونا كذبة… واجبنا حماية اللبنانيين من أنفسهم بسبب استهتار قسم كبير منهم”.

وأردف يقول: “إما أن نستدرك الوضع بإقفال تام وصارم وحازم للبلد، وإما نكون أمام نموذج لبناني أخطر من النموذج الإيطالي (خلال ذروة تفشي كورونا بإيطاليا)”، حسب المصدر ذاته.