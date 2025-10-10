لبنان.. اعتقال العشرات بتهمة تسريب معلومات إلى إسرائيل

أوقفت السلطات اللبنانية خلال الأشهر الماضية 32 شخصًا على الأقل للاشتباه بتزويدهم إسرائيل معلومات حول مواقع “حزب الله” وتحركات عناصره خلال الحرب الأخيرة على لبنان.

وقال مصدر قضائي مطلع لوكالة “فرانس برس” إن من بين المعتقلين 6 أشخاص تم توقيفهم قبل سريان وقف إطلاق النار في 27 نوفمبر الماضي.

وأوضحت المحكمة العسكرية اللبنانية أنها أصدرت أحكامًا في 9 ملفات تراوحت بين 6 أشهر و8 سنوات، فيما لا تزال 23 ملفًا أخرى قيد النظر.

وأكد مصدر قضائي آخر أن اثنين من المدانين بالأشغال الشاقة لفترات 7 و8 سنوات أدينا بتهمة تزويد العدو الإسرائيلي بإحداثيات وعناوين وأسماء مسؤولين في “حزب الله”، مع علمهما بأن إسرائيل استخدمت هذه المعلومات لقصف مواقع لتواجد قادة الحزب.

وأضاف المصدر أن بعض المعتقلين اعترفوا خلال التحقيقات الأولية بدورهم في نقل معلومات خلال الحرب التي دارت في الجنوب وضاحية بيروت الجنوبية.

العنوان:

الأمن العام اللبناني يفكك شبكة تعمل لصالح إسرائيل وخططت لأعمال إرهابية داخل لبنان

أعلن الأمن العام اللبناني اليوم الجمعة عن تمكنه من تفكيك شبكة تجسس تعمل لصالح إسرائيل، كانت تخطط لتنفيذ أعمال إرهابية تضمنت تفجيرات واغتيالات داخل لبنان، وتم توقيف عدد من أعضائها.

وجاء في بيان مكتب شؤون الإعلام التابع للأمن العام: “ضمن إطار مكافحة شبكات التجسس، تمكنت المديرية العامة للأمن العام من تفكيك الشبكة وتوقيف بعض أعضائها”. وأقر أحد الموقوفين بمسؤولية الشبكة عن تنفيذ اغتيالات سابقة استهدفت مسؤولين حزبيين في الجماعة الإسلامية.

وأشار البيان إلى أن عملية المداهمة شملت عدة مناطق في لبنان بمشاركة قوة من الجيش ومديرية المخابرات، وأسفرت عن ضبط تجهيزات وآليات كانت تُستخدم في عمليات الشبكة، وتوقيف أبرز المتورطين وهم:

اللبناني/البرازيلي م. ص.

الفلسطيني إ. ع.

اللبناني ع. ش.

اللبناني أ. غ.

وأكد الأمن العام أن التفاصيل الكاملة للقضية ستُعلن بعد اكتمال التحقيقات تحت إشراف الجهات المختصة.