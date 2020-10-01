لبنان.. التوصل لاتفاق إطار لمحادثات مع إسرائيل

أفاد رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، اليوم الخميس، بالتوصل إلى اتفاق إطار لمحادثات مع الكيان الإسرائيلي لإنهاء نزاع حدودي.

جاء ذلك بعد استمرار هذا النزاع منذ فترة طويلة بين البلدين اللذين لا يزالان في حالة حرب من الناحية الرسمية.

ونقلت وكالة “رويترز” عن بري قوله، خلال مؤتمر صحفي، إن الجيش سيقود الفريق اللبناني، وإن المفاوضات ستجرى في جنوب لبنان قرب الحدود وتحت إشراف الأمم المتحدة، وإن الولايات المتحدة ستبذل قصارى جهدها من أجل التوصل لاتفاق في أسرع وقت ممكن.

وقال بري إن الاجتماعات ستعقد في قاعدة للأمم المتحدة قرب الحدود بجنوب لبنان، وسيشارك في الاجتماعات ممثلو الولايات المتحدة ومنسق الأمم المتحدة الخاص بلبنان.

ولفت بري إلى أن حدود الجنوب سيتم ترسيمها استنادا إلى التجربة الإيجابية الموجودة منذ تفاهم نيسان 1996 وبموجب قرار مجلس الأمن الدولي 1701 ، وفيما يخص الحدود البحرية سيتم عقد اجتماعات مستمرة برعاية المنسق الخاص للأمم المتحدة.

وأضاف أنه بمجرد التوصل إلى اتفاق سيتم توقيعه من جانب لبنان وإسرائيل وقوة الأمم المتحدة، اليونيفيل.

ولفت بري إلى أنه طالب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بالضغط على شركة “توتال” الفرنسية لعدم تأجيل التنقيب البحري عن الغاز في المياه الإقليمية اللبنانية.

وأضاف: “إذا نجح الترسيم، فهناك مجال كبير جدا، خصوصا بالنسبة للبلوك 8 و9، أن يكون أحد أسباب مصادر سداد ديوننا”.

وكشف بري أن الاتفاق تم قبل فرض عقوبات أمريكية على وزراء لبنانيين، بينهم مساعد له.