لبنان.. الجيش الإسرائيلي يعلن قتل قائد مدفعية بارز في غارة جوية بالجنوب

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الخميس، عن مقتل ياسين عبد المنعم عز الدين، الذي قال إنه يشغل منصب قائد المدفعية في قطاع الليطاني التابع لـ”حزب الله” اللبناني، وذلك خلال غارة جوية نفذها في منطقة باريش جنوبي لبنان.

وفي بيان رسمي، قال الجيش إن عز الدين “شارك في التخطيط لعدة عمليات قصف باتجاه إسرائيل، وكان متورطاً في إعادة بناء منظومة المدفعية التابعة لحزب الله”، معتبراً أن هذه الأنشطة تمثل “خرقاً واضحاً للتفاهمات بين لبنان وإسرائيل”.

وأكد البيان أن الجيش الإسرائيلي يواصل مراقبة تحركات “حزب الله” في الجنوب اللبناني، مشدداً على أنه سيواصل تنفيذ عملياته “لإزالة أي تهديد ضد مواطني إسرائيل”، بحسب تعبيره.

وتأتي هذه الغارة وسط تصعيد متواصل بين إسرائيل و”حزب الله”، رغم اتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيّز التنفيذ في 27 نوفمبر 2024، بعد أكثر من عام على فتح الحزب ما وصفها بـ”جبهة إسناد لقطاع غزة” في أكتوبر 2023.

وكان الاتفاق ينص على انسحاب الجيش الإسرائيلي من الأراضي التي سيطر عليها جنوبي لبنان خلال مهلة أقصاها 60 يوماً، تنتهي في 26 يناير 2025، إلا أن إسرائيل لم تلتزم بالمواعيد المحددة. ووفقاً لتصريحات سابقة، مدّدت الولايات المتحدة تلك المهلة بموجب تفاهم جديد بين الطرفين حتى 18 فبراير الماضي.

وفي تطور لاحق، أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، في فبراير، بقاء القوات الإسرائيلية في ما وصفها بـ”المنطقة العازلة” داخل الأراضي اللبنانية، بهدف “حماية مستوطنات الشمال”، وفق تصريحه.

ورغم سريان الاتفاق، يواصل الجيش الإسرائيلي شنّ ضربات متفرقة داخل الأراضي اللبنانية، يقول إنها تستهدف مواقع تابعة لـ”حزب الله” تشكل “تهديداً مباشراً” للأمن الإسرائيلي.

الموفد الأميركي ينقل رسالة من ترامب إلى بيروت: “لبنان قادر على تحويل الفوضى إلى سلام وازدهار”

التقى الموفد الأميركي إلى لبنان، توم براك، اليوم الخميس، رئيس الوزراء نواف سلام، ضمن زيارته الرسمية إلى بيروت، والتي بدأها بلقاء رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون، أعقبه اجتماع مع رئيس مجلس النواب نبيه بري.

وخلال لقائه سلام، نقل براك رسالة من الرئيس الأميركي دونالد ترامب، قال فيها: “رئيسي يبعث برسالة وسط أزمة وفوضى عالمية، الأمر محير للجميع، لكن لبنان كان دائمًا مصباحًا ساطعًا للتمايز، ولتقاطع الأديان والثقافات”.

وأضاف ترامب في الرسالة: “نحن نؤمن بأنه مع قيادتكم، ومع تجدد الأمل في هذه اللحظة، يمكن للسلام والازدهار أن ينطلقا من هنا مجددًا، لأن الأجيال القادمة بحاجة للعثور عليهما”.

براك شدد على التزام بلاده بدعم لبنان، قائلاً: “نحن هنا ملتزمون بالمساعدة، ومعجبون بالإدارة اللبنانية والشعب اللبناني فعلًا. وما نملكه جميعًا هو الأمل بأن الفوضى ستزول قريبًا، ومن قلبها سيولد سلام وازدهار”.

وأضاف: “لبنان، كما يفعل اللبنانيون في كل أنحاء العالم، قادر على تحويل الصحراء إلى واحة. لقد رأيت ذلك أينما ذهبت”.

وردًا على سؤال صحافي بشأن احتمال انخراط “حزب الله” في الحرب الإقليمية، قال براك: “إذا تدخل حزب الله في الحرب، فهذا سيكون قرارًا سيئًا جدًا”.

وكان براك قد بدأ زيارته من قصر بعبدا بلقاء الرئيس جوزيف عون، الذي أبلغه أن الجيش اللبناني المنتشر جنوب نهر الليطاني يواصل تنفيذ القرار 1701 من خلال إزالة المظاهر المسلحة ومنع أي وجود غير شرعي، مؤكدًا أن استكمال هذه المهمة تعرقل بسبب استمرار الاحتلال الإسرائيلي للتلال الخمس ومحيطها.

وأشار براك إلى أنه يتولى الملف اللبناني بشكل مؤقت بانتظار تعيين موفد دائم، موضحًا أنه طالب بالإسراع في معالجة ملف سلاح حزب الله، دون أن يضع إطارًا زمنيًا لذلك.

الرئيس عون يعلن رفع عديد الجيش جنوب الليطاني إلى 10 آلاف جندي ويؤكد التزام القرار 1701

أعلن الرئيس اللبناني جوزيف عون، اليوم الخميس، قرار الدولة اللبنانية زيادة عديد الجيش المنتشر جنوب نهر الليطاني إلى عشرة آلاف جندي، في خطوة تهدف إلى تعزيز حضور مؤسسات الدولة في المدن والقرى الحدودية، وتثبيت الاستقرار في المناطق المتاخمة لإسرائيل.

وخلال استقباله الموفد الأميركي الخاص بالملف السوري وسفير الولايات المتحدة لدى تركيا، توم براك، بحضور السفيرة الأميركية في بيروت ليزا جونسون، أكد الرئيس عون أن “وحدات الجيش المنتشرة في الجنوب تواصل تنفيذ القرار الدولي 1701 بكل مندرجاته، لا سيما إزالة المظاهر المسلحة ومصادرة الأسلحة غير الشرعية ومنع أي وجود مسلح خارج إطار القوى الأمنية الشرعية”.

وأوضح أن الجيش لم يتمكن حتى الآن من استكمال مهمته بسبب استمرار الاحتلال الإسرائيلي للتلال الخمس ومحيطها.

الرئيس عون نوّه بالدعم الأميركي المقدم للمؤسسة العسكرية، معربًا عن أمله في مواصلة هذا الدعم، خصوصًا على صعيد تزويد الجيش بالمعدات والتجهيزات اللازمة لتمكينه من تنفيذ مهامه الوطنية كاملة.

البحث تناول كذلك ملف حصرية السلاح على الأراضي اللبنانية، حيث أشار عون إلى أن الاتصالات جارية بهذا الشأن على المستويين اللبناني والفلسطيني، معربًا عن أمله في أن تتكثف هذه الجهود عقب استقرار الأوضاع الإقليمية، والتي تأثرت سلبًا بسبب احتدام المواجهة بين إسرائيل وإيران في الأشهر الماضية.