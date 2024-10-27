لبنان.. الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل 4 جنود وإصابة 5 آخرين

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد، “مقتل 4 جنود وإصابة 5 آخرين في كتيبة 8207 التابعة للواء “ألون” في معارك جنوبي لبنان”.

وذكرت هيئة البث الإسرائيلية، صباح اليوم الأحد، أن “الجيش الإسرائيلي سمح بنشر أسماء 4 جنود قتلوا في كمين لـ”حزب الله” جنوبي لبنان، من بينهم الحاخام أبراهام يوسف غولدبرغ”.

وأكدت القناة على موقعها الإلكتروني أن “الجنود الإسرائيليين الأربعة جميعهم من كتيبة 8207 في لواء “ألون”، كما أصيب 5 جنود آخرون بجروح خطيرة”.

مقتل الجندي الإسرائيلي “ملاخي يهودا هراري”

قتلى في غارات إسرائيلية على بلدات متفرقة في جنوب لبنان

قتل 5 أشخاص في بلدة الشهابية وقتيلين في بلدة برج الشمالي في جنوب لبنان بغارتين إسرائيليتينن كما قتل تسعة أشخاص جراء قصف إسرائيلي على بلدتي جديدة مرجعيون وبافلية جنوب لبنان.

وطالت الغارات الإسرائيلية أيضا بلدة دبين في قضاء مرجعيون جنوبي لبنان، وبلدات القليلة، شحور، دير قانون رأس العين الجنوبيةن كما شنّت الطائرات الحربية الإسرائيلية غارة استهدفت بلدة قاقعية الجسر في قضاء النبطية جنوبي لبنان، كما وقعت غارات إسرائيلية استهدفت منطقة البقاع شرقي لبنان حتى ساعات الفجر الأولى، وطالت مدن وبلدات مطربا، جرماش، جرود شمسطار وبوداي، الشربين الهرمل وجرود حلبتا.

وكانت وزارة الصحة اللبنانية أعلنت عن “مقتل 19 شخصاً وإصابة 108 آخرين بجروح جراء القصف الإسرائيلي على لبنان خلال يوم الجمعة الماضي”.