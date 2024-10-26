لبنان.. الجيش الإسرائيلي يفجّر ويهدم منازل سكنية

عمد الجيش الإسرائيلي منذ فجر اليوم، إلى تفجير وهدم منازل سكنية في الأحياء القريبة من الشريط الشائك في بلدة عديسة، في لبنان.

وشن الجيش الإسرائيلي اليوم السبت غارات على الجبال المحيطة ببلدة الجرمق ومنطقة جبل الرفيع في جنوب لبنان، واستهدفت الغارات بلدات ميفدون وطيردبا وأنصار ومرتفعات جبل الريحان.

وقالت الوكالة الوطنية للإعلام إن “الطيران الحربي الإسرائيلي شن غارة على منزل لآل حمزة في حي الصوان في بلدة كفررمان ودمره، وأدى الهجوم الجوي على مدينة النبطية إلى تدمير مبنى أبو علاء الحنون قرب مدارس المصطفى وتحويله ركاما، وهو مبنى يضم ملحمة ومحالا تجارية ومكاتب وشققا سكنية”.

وبحسب الوكالة، “ألحقت الغارة أضرارا فادحة بالمباني والمحال التجارية المجاورة، إضافة إلى مبنى مهنية النبطية حيث نجت في داخله عائلات نازحة”.

الجيش الإسرائيلي يعلن قصف مواقع قيادية لـ”حزب الله” في بيروت

أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم السبت، “قصف مواقع قيادية لـ”حزب الله” اللبناني في بيروت”.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيانه: “خلال الليل، هاجم سلاح الجو الإسرائيلي، بناء على معلومات استخباراتية من جيش الدفاع، مواقع تصنيع أسلحة ومراكز قيادة تابعة لمقر استخبارات حزب الله ووسائل مراقبة لحزب الله في منطقة الضاحية الجنوبية في بيروت”.

وتابع: “كانت مواقع حزب الله مدفونة تحت وداخل المباني المدنية في قلب المناطق المأهولة بالسكان”.

وصول طائرة مساعدات سعودية إلى لبنان

وصلت صباح اليوم السبت إلى مطار بيروت طائرة شحن سعودية محملة بالمساعدات الإنسانية لمتضرري العدوان الإسرائيلي على لبنان.

والطائرة الإغاثية هي الـ11 ضمن الجسر الجوي السعودي الذي يسيّره “مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية”، تحمل على متنها مواد غذائية وإيوائية وطبية.