لبنان.. الجيش الإسرائيلي ينشر نظاماً جديداً لـ«اعتراض الطائرات»

أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل 10 عناصر من حزب الله في “حوادث متفرقة” خلال اليومين الماضيين في جنوب لبنان، في إطار استمرار العمليات العسكرية على طول الجبهة الحدودية بين الطرفين.

وأوضح الجيش الإسرائيلي أن قوات من اللواء السابع رصدت عناصر من حزب الله أثناء تحركهم قرب مواقع عسكرية، قبل استهدافهم في عمليات وصفها بأنها سريعة ومباشرة، ضمن ما سماه “إغلاق الدائرة العملياتية”.

وأضاف أن “الوحدة متعددة الأبعاد” دمرت منصة صواريخ كانت جاهزة للإطلاق، إلى جانب استهداف بنى تحتية عسكرية ومبانٍ تستخدم لتخزين الأسلحة، في مناطق مختلفة من الجنوب اللبناني.

وفي سياق متصل، شن سلاح الجو الإسرائيلي غارات ليلية استهدفت مواقع تابعة لحزب الله، وذلك ردًا على إطلاق صاروخ مضاد للدروع باتجاه قواته، مؤكداً عدم تسجيل إصابات في صفوف الجيش الإسرائيلي.

وقالت الخارجية الإسرائيلية إن حزب الله يواصل خرق تفاهمات وقف إطلاق النار وإطلاق الصواريخ من الأراضي اللبنانية باتجاه شمال إسرائيل، مشيرة إلى اتخاذ إجراءات أمنية داخلية مرتبطة بالمخاطر الميدانية.

وفي المقابل، أعلن حزب الله تنفيذ سلسلة هجمات استهدفت مواقع وتجمعات للجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان، شملت قصف موقع “بلاط المستحدث” واستهداف مقر قيادي في بلدة البياضة، إضافة إلى قصف تجمعات عسكرية أخرى، مؤكداً تحقيق إصابات مباشرة.

كما أفاد الحزب بتنفيذ هجوم صاروخي على مواقع عسكرية إسرائيلية، بالتزامن مع قصف مدفعي استهدف نقاط تمركز للقوات الإسرائيلية في مناطق حدودية.

وتشهد المنطقة الحدودية تصعيدًا متواصلاً رغم وجود تفاهمات لوقف إطلاق النار، إذ تستمر العمليات العسكرية والغارات الجوية والردود الميدانية بين الجانبين بشكل متقطع.

وفي تطور ميداني لافت، أفادت تقارير عسكرية إسرائيلية بأن الجيش نشر نظامًا جديدًا يعتمد على طائرات مسيّرة مزودة بشباك لاعتراض طائرات مسيّرة هجومية يستخدمها حزب الله، في إطار ما وصف بمحاولة مواجهة التهديدات الجوية المتزايدة.

وذكرت تقارير عبرية أن النظام الجديد المعروف باسم “آيرون درون رايدر” لا يزال في مرحلة الاختبار، ولم يحقق نتائج حاسمة حتى الآن، رغم إعادة تجربته في ظل تصاعد الهجمات بالطائرات المسيّرة.

وتشير المصادر العسكرية إلى أن الطائرات المسيّرة التابعة لحزب الله من نوع FPV، تعمل بتقنيات متقدمة تعتمد على الألياف الضوئية، ما يجعلها أقل عرضة للتشويش الإلكتروني وأكثر صعوبة في الرصد والتعطيل.

وفي المقابل، كثف الجيش الإسرائيلي ضرباته ضد مواقع تصنيع وتخزين الطائرات المسيّرة داخل جنوب لبنان، في محاولة لتقليص قدرات الحزب الجوية، وسط استمرار توثيق عمليات الاستهداف عبر مقاطع مصورة.

سياسيًا، أكد الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم أن “لا يوجد وقف لإطلاق النار بل عدوان إسرائيلي أميركي مستمر”، مشددًا على أنه لا وجود لخط أصفر أو منطقة عازلة في جنوب لبنان.

وأضاف أن المقاومة تعتمد أساليب “الكر والفر” وتعمل على إيقاع خسائر في صفوف القوات الإسرائيلية، مؤكداً أن الاحتلال لم يحقق أي تقدم استراتيجي على الأرض.

وفي موازاة ذلك، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في 16 أبريل عن تفاهم لوقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل لمدة 10 أيام، جرى تمديده لاحقًا، وسط مفاوضات غير مباشرة برعاية دولية.

كما تواصل واشنطن دعواتها إلى ضبط التصعيد، فيما تتهم إسرائيل حزب الله بخرق الاتفاق، بينما يربط الحزب التزامه بوقف شامل يشمل انسحاب القوات الإسرائيلية من الجنوب اللبناني.

وبحسب بيانات رسمية، أسفرت العمليات العسكرية منذ بداية التصعيد عن سقوط آلاف القتلى والجرحى في لبنان، إلى جانب أضرار واسعة في البلدات الحدودية والبنية التحتية.

ويأتي هذا التصعيد في ظل مشهد إقليمي شديد التعقيد، حيث تتداخل العمليات العسكرية مع المسارات السياسية والدبلوماسية، دون الوصول إلى تهدئة مستقرة حتى الآن.