لبنان.. الجيش يُفجّر كميات من «نيترات الأمونيوم» في مرفأ بيروت

أعلن الجيش اللبناني، اليوم السبت، أن وحدات الهندسة التابعة له فجرت كمية من “نيترات الأمونيوم” تجاوز وزنها 4 أطنان، عُثِر عليها في وقت سابق في بقايا مرفأ بيروت.

وقالت قيادة الجيش في بيان إنه “تمت معالجة كمية نيترات الأمونيوم التي وجدت منذ أيام في مرفأ بيروت والبالغة وزنها 4 أطنان و350 كلغ، حيث عملت وحدات فوج الهندسة على تفجيرها في حقول التفجير التابعة للجيش”.

يأتي ذلك في حين، أعلن الجيش اللبناني، الخميس الماضي، العثور على كميات من نترات الأمونيوم قرب مدخل مرفأ بيروت.

ووقع انفجار ضخم هز يوم 4 أغسطس مرفأ العاصمة بيروت نتيجة حريق وصل إلى مستودع احتوى على 2750 طنا من نترات الأمونيوم، أسفر عن مقتل 190 شخصا وإصابة أكثر من 6 آلاف آخرين، مع تدمير أحياء كاملة في العاصمة.

وتم إعلان بيروت منطقة منكوبة، فيما شهدت المدينة احتجاجات غاضبة على خلفية الانفجار دفعت حكومة رئيس الوزراء، حسان دياب، لتقديم الاستقالة.