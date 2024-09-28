لبنان.. الشوارع تتحول إلى ملاذ لمئات العائلات والصحة تدعو لإخلاء مستشفيات الضاحية

فرّت مئات العائلات بشكل عاجل ليل الجمعة السبت من الضاحية الجنوبية لبيروت، على وقع غارات إسرائيلية متتالية هي الأعنف قصف منذ ما يقارب 20 عاما، وبعد توجيه الجيش الإسرائيلي إنذارا لسكان بعض أحياء الضاحية بالإخلاء، شهدت العديد من شوارع بيروت، زحمة سير في توقيت غالبا ما تكون فيه فارغة تماما ومظلمة بسبب انقطاع التيار الكهربائي.

ورصدت شبكة “سي ان ان”، موجات متتالية من النزوح السكاني، إذ هرع الأهالي من منازلهم بحثاً عن الأمان، متجهين نحو المناطق التي لم تطلها الغارات.

واستقر غالبية النازحين على امتداد الكورنيش البحري، الذي يمتد على طول الساحل في الأجزاء الغربية من بيروت، وهي المنطقة التي لا تزال بمنأى عن القصف، مما جعلها ملاذا مؤقتا للفارين من مناطق الخطر.

وفي حين كان الجيش الإسرائيلي يشنّ غارات عنيفة متتالية أضاءت سماء الضاحية الجنوبية، تجمّع رجال ونساء وأطفال في ساحة الشهداء في وسط العاصمة وكذلك على كورنيش عين المريسة، حيث افترشوا الأرض، وقد ارتسم القلق على وجوههم.

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن قبيل منتصف الليل بالتوقيت المحلي أنه سيقصف ثلاثة مبان في ضاحية بيروت الجنوبية اتهم حزب الله بتخزين أسلحة فيها، وأمر السكان بإخلائها. ولاحقا نفى حزب الله وجود مخازن أسلحة في مبان سكنية، واصفا “ادعاءات” اسرائيل بـ”الكاذبة”.

ولاحقا، أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، اليوم السبت، اعتزامها إخلاء المستشفيات في ضاحية بيروت الجنوبية، بسبب الغارات غير مسبوقة التي لم تشهدها الضاحية منذ حرب يوليو 2006.

وقالت الوزارة، في بيان، إنها تدعو مستشفيات بيروت وجبل لبنان والمناطق غير المتضررة من العدوان الإسرائيلي إلى التوقف حتى نهاية الأسبوع المقبل عن استقبال الحالات غير الطارئة.

وعزت الوزارة هذه الدعوة إلى إفساح المجال أمام استقبال المرضى الموجودين في مستشفيات الضاحية الجنوبية لبيروت والتي سيتم إخلاؤها بسبب تطورات العدوان.

وطالبت الوزارة المستشفيات والمراكز الصحية بـ”الاستعداد للاهتمام بالمرضى من النازحين خلال الليلة الماضية من الضاحية الجنوبية”.

وفجر اليوم السبت، شنت المقاتلات الإسرائيلية سلسلة غارات عنيفة ومتتالية على مبان في مناطق متفرقة من الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت، وذلك بعد ساعات من إعلانها استهداف القيادة المركزية لحزب الله والأمين العام للحزب حسن نصر الله.

وشنت الطائرات الحربية الإسرائيلية أكثر من 40 غارة -خلال مساء أمس الجمعة وفجر اليوم- على مبان في مناطق برج البراجنة والكفاءات والشويفات والحدث والليلكي بالضاحية الجنوبية لبيروت، وتسببت في اندلاع حرائق ودمار هائل في عدة مواقع ومبان.

وأسفرت الغارات العنيفة التي نفّذتها إسرائيل بعد ظهر الجمعة عن ستة قتلى على الأقلّ و91 جريحا، بحسب حصيلة غير نهائية لوزارة الصحة اللبنانية، في حين كانت فرق الإغاثة لا تزال تبحث بين الأنقاض على وقع غارات على محيطها. وأشار تلفزيون المنار التابع لحزب الله إلى أن تلك الغارات أدت إلى تدمير سبعة مبان في المكان المستهدف.

ولم يصدر عن حزب الله أي تعليق حتى الساعة بشأن مصير نصرالله.