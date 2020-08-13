لبنان.. الصحة اللبنانية تمدد حالة الطوارئ لمدة شهر

أعلن وزير الصحة اللبناني، حمد حسن، أعلن اليوم الخميس، تمديد حالة الطوارئ في بيروت لمدة شهر.

وجاء قرار وزير الصحة بعد الاجتماع الخاص بمستجدات فيروس كورونا، مع الرئيس اللبناني “ميشال عون” في بعبدا، بحسب مانقلت وكالة “سبوتنيك” للأنباء عن شبكة إل بي سي”.

وقرر الوزير اللبناني إعلان تمديد حالة الطوارئ في بيروت لمدة شهر والبدء بعزل بعض الأحياء في المناطق مع التشدد بالحجر المنزلي.

وقال الوزير عقب الاجتماع: “أتمنى على الجميع وفي كلّ المناطق التزام التوصيات العامة.

وتابع: “نحن لا نطلب معجزة، بل وضع الكمامة والحفاظ على التباعد الاجتماعي وتجنّب الاكتظاظ والتجمّعات”.