لبنان.. اللاجئون السوريون في عين العاصفة وخطوط التماس الجنوبية تعود للاشتعال

أصدرت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني في لبنان إنذارات خطية بإخلاء 34 مخيمًا للنازحين السوريين مقامة بشكل غير قانوني على ضفاف النهر، وذلك بعد كشف ميداني أكد أن هذه المخيمات قائمة على الأملاك العمومية المصنفة ضمن المنطقة المحرمة على جانبي مجرى الليطاني.

وجاء التحرك الرسمي على خلفية مخالفات بيئية وصحية خطيرة، حيث بيّنت المصلحة في بيان لها أن تصريف الصرف الصحي والمياه المبتذلة والنفايات الصلبة مباشرة إلى النهر فاقم تلوث المياه وهدد الأمن المائي في البلاد، وقد منحت السلطات مهلة 15 يومًا فقط للنازحين لإخلاء المواقع، مبدية مراعاة للظروف الإنسانية، لكنها شددت على أن أي تخلّف عن التنفيذ سيقابل بإجراءات قانونية فورية قد تشمل الإزالة الجبرية على نفقة المخالفين.

ودعت المصلحة جميع الجهات المعنية، وعلى رأسها وزارة الداخلية والبلديات، إضافة إلى المحافظين والقوى الأمنية، إلى مؤازرتها في تنفيذ هذا القرار، محذّرة من تداعيات الاستمرار في التعديات البيئية.

الدفاع اللبناني يحذر من المساس بـ”اليونيفيل”

وفي سياق أمني متصل، شدد وزير الدفاع اللبناني ميشال منسى على ضرورة تجديد ولاية قوات “اليونيفيل” دون أي تعديل، معتبرًا أن الاعتداءات الأخيرة على هذه القوات الدولية في جنوب لبنان “تخدم العدو الإسرائيلي”.

وجاء ذلك خلال زيارته إلى مقر “اليونيفيل” في الناقورة، حيث التقى القائد العام أرولدو لازارو، وناقش معه الإشكالات المتكررة بين القوات الدولية والأهالي في بعض المناطق.

وأكد منسى أن الهدف المشترك هو تثبيت الاستقرار في الجنوب اللبناني وتهيئة الأرضية لبدء عملية إعادة الإعمار، في وقت تتزايد فيه التوترات على الحدود الجنوبية للبنان.

الجيش اللبناني يتحرك ضد خرق إسرائيلي

وفي خطوة ميدانية لافتة، أزالت قوة من الجيش اللبناني خرقًا إسرائيليًا لخط الانسحاب في مرتفعات السدانة قبالة موقع رويسات العلم، حيث أزاحت سواتر ترابية إسرائيلية أقيمت بشكل مخالف.

وبأتي التحرك العسكري اللبناني ضمن جهود واضحة لمنع إسرائيل من فرض وقائع جديدة على الأرض، فيما لا تزال قوات “اليونيفيل” تراقب الوضع وتحاول تهدئة التوترات المستمرة.

حريق يلتهم فندقًا تاريخيًا شمال لبنان

وفي الشمال، اندلع حريق ضخم داخل فندق “كرز” التاريخي في منطقة إهدن بقضاء زغرتا، ما أدى إلى احتراق المبنى بالكامل.

ورغم هول الحريق، فقد اقتصرت الأضرار على الخسائر المادية فقط، فيما لا تزال أسباب الحريق مجهولة حتى الآن، وسط ترجيحات بوجود خلل كهربائي أو عامل عرضي آخر.