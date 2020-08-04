لبنان.. انفجار كبير يهز بيروت وحالة من الهلع تسود

وقع انفجار ضخم، اليوم الثلاثاء، بمرفأ العاصمة اللبنانية بيروت، أسفر عن عدد من القتلى ومئات الإصابات.

وقالت وكالة الأنباء الرسمية، إنه اندلع حريق كبير في العنبر رقم 12 في مستودع للمفرقعات في مرفأ بيروت، ما أدى إلى انفجاره، دون تفاصيل.

وأفادت وكالة “الأناضول”، بأن شدة الانفجار أدت إلى تضرر منزل رئيس الحكومة السابق سعد الحريري، وكذلك مقر الحكومة، وسط بيروت.

وسُمِع دوي الانفجار في جميع أرجاء العاصمة بيروت وضواحيها.

من جانبه، أعلن محافظ بيروت مروان عبود أن الاتصال مفقود مع فريق إطفاء مكون من 10 عناصر، جاؤوا لإطفاء الحريق بعد الانفجار الأول في مرفأ بيورت، ثم وقع الانفجار الثاني وتم فقدان الاتصال معهم.

وقال المحافظ مروان بيروت خلال تفقده لموقع الانفجار “تم إبلاغنا أن هناك حريقا فجاء فريق إطفاء من 10 أفراد تابعين لبلدية بيروت، ثم وقع الانفجار واختفوا، أنا هنا لابحث عنهم”. وأضاف المحافظ وهو يبكي “ما حدث أشبه بما حدث في اليابان في هيروشيما وناغازاكي.. هذه نكبة وطنية ومصيبة على لبنان لا نعرف كيف سنخرج منها، ولكن علينا تمالك أنفسنا”. محافظ بيروت باكيا: ما حصل في الانفجار أشبه بكارثة هيروشيما في اليابان#شاهد_سكاي pic.twitter.com/SbF38qrgda — سكاي نيوز عربية (@skynewsarabia) August 4, 2020 هذا وشوهدت مروحيات تابعة للجيش اللبناني تعمل على إطفاء الحريق الناتج إثر الانفجار. وأكد وزير الصحة اللبناني حمد حسن أن الانفجار الذي وقع في مرفأ بيروت اليوم أسفر عن عدد كبير من الإصابات، وخلف أضرارا كبيرة. وقال الوزير في تصريحات نقلتها وسائل إعلام لبنانية إن “حجم الأضرار كبير وأعداد الإصابات مرتفعة جدا”، مضيفا أنه “أوعز إلى المستشفيات بمعالجة المصابين على نفقة الوزارة”. وشهدت منطقة وسط بيروت وأسواقها، أضرارا كبيرة في الممتلكات والأبنية والسيارات. وأدى الانفجار إلى وقوع أضرار هائلة في مطار رفيق الحريري الدولي بالعاصمة. وكشف مدير عام الجمارك بدري ضاهر، في حديث لقناة تلفزيونية محلية، أن “عنبر كيماويات انفجر في مرفأ بيروت”. واستقبلت مستشفيات بيروت والمناطق المحيطة، عددا كبيرا من الجرحى في أقسام الطوارئ. كما أفاد الصليب الأحمر اللبناني، في بيان، بانتقال أكثر من 30 فرقة منه إلى مرفأ بيروت. وفي سياقٍ ذي صلة، نفى الكيان الإسرائيلي مسؤوليته عن الانفجار.