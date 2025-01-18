لبنان.. تحدّي «تيك توك» يتسبب بوفاة طفل داخل مدرسته



ذكرت صحيفة النهار اللبنانية، أنه “تسبب تحدي “one bite- تناول الطعام بلقمة واحدة”، المنتشر على منصة “تيك توك” بوفاة طفل يبلغ من العمر 12 عاما يوم أمس الجمعة داخل مدرسته في لبنان“.

وبحسب الصحيفة، “فارق الطفل الحياة داخل مدرسته في منطقة كسروان، بسبب اختناقه خلال قيامه بتحدي “one bite”، حيث حاول ابتلاع قطعة “كرواسون” كاملة في لقمة واحدة”.

وأصدرت إدارة مدرسة “جنّة الأطفال” بيانا جاء فيه: “بقلوب يملؤها الحزن والأسى واللوعة المريرة، ننعى إليكم وفاة ابننا العزيز وتلميذنا في الصف السادس، جو إيلي سكاف، وبتاريخ اليوم الجمعة 17 يناير، وخلال الاستراحة الأولى، تعرّض جو لحادث مأسوي مفاجئ حيث اختنق أثناء تناوله طعاما”.

وتابع البيان: “على الرغم من التدخل السريع والمتفاني من قبل المعلمين، والرعاية الفورية التي قدمتها الممرضة المجازة والمعلمات، بالإضافة إلى تدخل الدفاع المدني السريع وإسعافه ونقله العاجل إلى المستشفى، إلا أن محاولات إنقاذه لم تتكلل بالنجاح”.

وأضاف البيان: “إن هذا الفقدان الأليم لا يمكن تصوره ولا يعوض، وقد تركنا جميعا في حالة من الحزن العميق والحداد. جو كان طفلا مميزا بشخصيته المشرقة وطيبته الفائقة، وقد كان محبوبا من رفاقه ومن كل أفراد مجتمعنا المدرسي”، مردفا: “بقلوب مفجوعة نشارك عائلة جو وأحباءه هذا الألم الذي لا يوصف، ونتعهد بأننا إلى جانبهم بكل دعمنا ومواساتنا في هذه المحنة الصعبة”.

وأكدت المدرسة أنّها “ستقفل أبوابها “نهاري الاثنين والثلاثاء في 20 و21 يناير حداداً على جو الغالي”.