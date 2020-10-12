لبنان.. تشيكل وفد للتفاوض مع إسرائيل بشأن ترسيم الحدود

أعلنت السلطات اللبنانية، اليوم الاثنين،​ عن تشكيل الوفد الذي سيشارك في التفاوض التقني لترسيم الحدود​ الجنوبية مع الكيان الإسرائيلي.

وأفاد مكتب الإعلام في ​رئاسة الجمهورية​، بأن الوفد يتألف من العميد الركن الطيار بسام ياسين رئيسا، العقيد الركن البحري مازن بصبوص، عضو هيئة إدارة قطاع البترول في لبنان ​وسام شباط​، والخبير نجيب مسيحي.

مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية: تشكيل الوفد اللبناني الى التفاوض التقني لترسيم الحدود الجنوبية، ويتألف من: العميد الركن الطيار بسام ياسين رئيساً، العقيد الركن البحري مازن بصبوص، عضو هيئة ادارة قطاع البترول في لبنان وسام شباط، الخبير نجيب مسيحي، اعضاء — Lebanese Presidency (@LBpresidency) October 12, 2020

وأعلن رئيس البرلمان اللبناني، نبيه بري، مطلع أكتوبر الجاري أنه تم التوصل إلى اتفاق إطار يرسم الطريق للمفاوض اللبناني لترسيم الحدود البرية والبحرية بين لبنان والكيان الإسرائيلي.

وأكد بري أن المفاوضات ستجري برعاية الأمم المتحدة، مشيرا إلى أن الجيش اللبناني سيقود المفاوضات.

وقال بري إن الاجتماعات ستعقد في قاعدة للأمم المتحدة قرب الحدود بجنوب لبنان، وسيشارك في الاجتماعات ممثلو الولايات المتحدة ومنسق الأمم المتحدة الخاص بلبنان.