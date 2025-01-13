لبنان.. تكليف «نواف سلام» بتشكيل الحكومة الجديدة

بعد أن حظي بأكبر قدر من التأييد بين أعضاء البرلمان، أعلنت الرئاسة اللبنانية، مساء اليوم الاثنين، تكليف نواف سلام بتشكيل الحكومة اللبنانية.

وقالت الرئاسة اللبنانية، إن “نواف سلام، حصل على تأييد 84 نائباً مقابل تأييد تسعة آخرين لميقاتي، ولم يسم 35 نائباً أي شخص لرئاسة الحكومة، من أصل 128 نائباً يضمهم البرلمان”.

ووفق الوكالة اللبنانية الوطنية للإعلام، “لم تسم كتلة “الوفاء للمقاومة”، التي تضم نواب “حزب الله”، أي شخص لرئاسة الحكومة، كما لم تسم كتلة “التنمية والتحرير” التي تضم نواب “حركة أمل”، أحداً لرئاسة مجلس الوزراء اللبناني”.

يذكر أن “نواف سلام”، هو قاض ودبلوماسي وأكاديمي لبناني من مواليد عام 1953، شغل منصب سفير وممثل دائم للبنان لدى الأمم المتحدة 10 سنوات، ومثل بلاده في مجلس الأمن الدولي، وانتخب عام 2018 قاضيا في محكمة العدل الدولية، وانتخب في السادس من فبراير2024 رئيسا لهذه المحكمة لمدة 3 سنوات عقب انتهاء ولاية القاضية الأمريكية جوان إي دونوغو، وأصبح ثاني عربي يتبوأ هذا المنصب بعد وزير خارجية الجزائر الأسبق محمد بجاوي”.