لبنان.. حملة مداهمات لمحطات الوقود للكشف عن مخزونها

بدأ الجيش اللبناني، اليوم السبت، حملة مداهمات واسعة لمحطات الوقود للكشف عن مخزونها من المحروقات.

يأتي ذلك في حين، سمح مصرف لبنان للشركات المستوردة للمحروقات بتسليم مخزونها على أساس 3900 ليرة للدولار الواحد.

وقال الجيش اللبناني في بيان عبر حسابه الرسمي على تويتر، إن “وحدات الجيش ستباشرعمليات دهم محطات تعبئة الوقود المقفلة وستصادر كل كميات البنزين التي يتم ضبطها مخزنة في هذه المحطات على أن يصار إلى توزيعها مباشرة على المواطن دون بدل”.

وأفادم موقع “النشرة” اللبناني، بأن شبانا من بلدة الصرفند جنوب العاصمة بيروت، قطعوا الأوتوستراد باتجاه جنوب لبنان،​ وصادروا صهريجين محملان بمادة المازوت، كما اقتحم شبان غاضبون إحدى محطات الوقود المقفلة في مدينة صيدا.

الجيش باشر عمليات دهم محطات الوقود ومصادرة الكميات المخزنة من مادة البنزين.#الجيش_اللبناني #LebaneseArmy pic.twitter.com/7xrdHB4tgf — الجيش اللبناني (@LebarmyOfficial) August 14, 2021

وقطع محتجون اليوم السبت، عددا من الطرقات بمختلف المناطق اللبنانية احتجاجا على تردي الأوضاع المعيشية.

وحدات الجيش ستباشر عمليات دهم محطات تعبئة الوقود المقفلة وستصادر كل كميات البنزين التي يتمّ ضبطها مخزّنة في هذه المحطات على ان يُصار الى توزيعها مباشرة على المواطن دون بدل.#الجيش_اللبناني #LebaneseArmy pic.twitter.com/1CNAhcowr1 — الجيش اللبناني (@LebarmyOfficial) August 14, 2021