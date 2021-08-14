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لبنان.. حملة مداهمات لمحطات الوقود للكشف عن مخزونها

عين ليبيا | نُشر: السبت، 14 أغسطس 2021 - 17:19 | آخر تحديث: 14 أغسطس 2021 - 17:22 نُشر: السبت، 14 أغسطس 2021 - 17:19
دولي
لبنان.. حملة مداهمات لمحطات الوقود للكشف عن مخزونها
رويترز
الجيش اللبناني يبدأ حملة مداهمات واسعة لمحطات الوقود

بدأ الجيش اللبناني، اليوم السبت، حملة مداهمات واسعة لمحطات الوقود للكشف عن مخزونها من المحروقات.

يأتي ذلك في حين، سمح مصرف لبنان للشركات المستوردة للمحروقات بتسليم مخزونها على أساس 3900 ليرة للدولار الواحد.

وقال الجيش اللبناني في بيان عبر حسابه الرسمي على تويتر، إن “وحدات الجيش ستباشرعمليات دهم محطات تعبئة الوقود المقفلة وستصادر كل كميات البنزين التي يتم ضبطها مخزنة في هذه المحطات على أن يصار إلى توزيعها مباشرة على المواطن دون بدل”.

وأفادم موقع “النشرة” اللبناني، بأن شبانا من بلدة الصرفند جنوب العاصمة بيروت، قطعوا الأوتوستراد باتجاه جنوب لبنان،​ وصادروا صهريجين محملان بمادة المازوت، كما اقتحم شبان غاضبون إحدى محطات الوقود المقفلة في مدينة صيدا.

وقطع محتجون اليوم السبت، عددا من الطرقات بمختلف المناطق اللبنانية احتجاجا على تردي الأوضاع المعيشية.

آخر تحديث: 14 أغسطس 2021 - 17:22
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