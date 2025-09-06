لبنان.. خطة الجيش وحصر السلاح تثير انقسامات سياسية وشعبية

أشاد رئيس مجلس النواب اللبناني، نبيه بري، بالخطة العسكرية للجيش اللبناني، معتبراً أن ما جرى “يحفظ السلم الأهلي” ويعكس جهود الدولة لضمان الأمن والاستقرار.

ونقلت صحيفة الشرق الأوسط عن بري قوله: “الأمور إيجابية، وأعتقد أن الرياح السامة بدأت تنطوي”، مشيراً إلى أن الخطة العسكرية للجيش تؤكد الالتزام بحصر السلاح بيد الدولة.

من جهته، شدد رئيس الوزراء نواف سلام على أن “مقررات مجلس الوزراء واضحة ولا تحتمل أي تأويلات”، مؤكداً أنه “لا عودة إلى الوراء في موضوع حصرية السلاح”.

وأضاف سلام أن الخطوات المتخذة تأتي تنفيذًا لاتفاق الطائف وبيان الحكومة، مؤكداً أن خطة الموفد الأمريكي توم براك، التي عدّلها لبنان بالتوافق مع واشنطن، تتطلب تطبيقاً متبادلاً، وهو ما لم تلتزم به إسرائيل بعد.

وأشار وزير الإعلام اللبناني بول مرقص إلى أن مجلس الوزراء استمع إلى خطة الجيش لحصر السلاح، مع إبقاء تفاصيلها طي السرية، وأن الجيش سيبدأ تنفيذ الخطة ضمن الإمكانات المتاحة، بالتوازي مع إعداد استراتيجية وطنية شاملة للأمن.

كما أكد مرقص أن القوات المسلحة أظهرت التزاماً جاداً بتنفيذ اتفاق وقف الأعمال العدائية، بما يعكس حرص الدولة على الحفاظ على الأمن والاستقرار، واعتبر أن لبنان نفذ خطوات أساسية تجاه الورقة الأمريكية بينما لم تقدم إسرائيل على أي خطوة مقابلة.

في المقابل، شهدت جلسة مجلس الوزراء انسحاب وزراء الثنائي الشيعي احتجاجاً على مناقشة خطة حصر السلاح، مؤكدين أن هذا القرار لا يستهدف الجيش وإنما يعكس موقفهم السياسي تجاه الملف.

حزب الله يعتبر جلسة الحكومة اللبنانية فرصة للتعقل ومنع الانزلاق للمجهول

اعتبر مسؤول في حزب الله، السبت، أن جلسة الحكومة اللبنانية يوم الجمعة، التي استعرض خلالها الجيش خطته لحصر السلاح بيد الدولة، كانت “فرصة للعودة إلى الحكمة والتعقل ومنع البلاد من الانزلاق إلى المجهول”.

وقال نائب رئيس المجلس السياسي لحزب الله محمود قماطي لوكالة رويترز إن الحزب رأى في الجلسة فرصة لتجنب التصعيد، رغم انسحاب وزراء أمل وحزب الله احتجاجًا على مناقشة خطة الجيش.

وأكد النائب عن حزب الله علي عمار أن “سلاح المقاومة يُنزع حين تنزع أرواحنا جميعًا”، مشددًا على استمرار الحوار حول استراتيجية الأمن الوطني، ورفض الانزلاق إلى ما وصفه بالإملاءات الخارجية، مشيراً إلى أن “الإيقاع بين الجيش والمقاومة لن يحدث”.

في الوقت نفسه، شهدت الضاحية الجنوبية للعاصمة بيروت مسيرات بالدراجات النارية نظمها أنصار حزب الله وحركة أمل رفضًا لقرار الحكومة، فيما نفذ الجيش اللبناني انتشارًا أمنيًا عند مداخل الضاحية الجنوبية.

وزير الإعلام اللبناني: تنفيذ “الورقة الأمريكية” مرتبط بموافقة جميع الدول وإسرائيل لم تُظهر أي التزام

أوضح وزير الإعلام اللبناني بول مرقص، يوم الجمعة، أن تنفيذ “الورقة الأمريكية” مرتبط بموافقة جميع الدول المشاركة، مشيراً إلى أن إسرائيل لم تُظهر أي التزام حتى الآن.

وقال مرقص إن مجلس الوزراء رحب بخطة الجيش المتعلقة بحصر السلاح بمراحلها المختلفة، على أن ترفع قيادة الجيش تقريراً عن تطبيقها، مع إبقاء مضمون الخطة ومداولاتها سرية.

وأكد أن لبنان أقر أهداف “الورقة الأمريكية” وأعد الجيش خطة لتطبيقها، لكنه لفت إلى أن الطرف الإسرائيلي لم يتخذ أي خطوة، مؤكداً أن أي تقدم مرتبط بالتزام جميع الأطراف، وفي مقدمتها إسرائيل.

وشدد الوزير على أن لبنان لم يقدم أي تنازلات، وأن هاجسه حماية تراب الدولة تحت سلطة الجيش، وإعادة الإعمار، ووقف الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة.

وأضاف أن الرئيس جوزيف عون اعتبر قرار التجديد لقوات اليونيفيل انتصاراً للبنان، مشيراً إلى أن استمرار الخروقات الإسرائيلية يعرض الأمن الإقليمي لمخاطر جسيمة ويعوق تنفيذ خطة حصر السلاح.