لبنان.. رئيس الوزراء يدعو للحذر بعد التصعيد على الحدود مع الكيان الإسرائيلي

قال رئيس الوزراء اللبناني حسان دياب، اليوم الثلاثاء، إن دولة الاحتلال الإسرائيلي اعتدت على سيادة بلاده عبر ”تصعيد عسكري خطير“ على الحدود أمس الاثنين ودعا إلى الحذر في ظل التوتر القائم.

يأتي ذلك في حين، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن بلاده ستبذل ”كل ما يلزم“ للدفاع عن نفسها بعد يوم من قوله إن قوات الاحتلال الإسرائيلي أحبطت محاولة من جانب حزب الله اللبناني للتسلل عبر الحدود، الأمر الذي نفاه الحزب.

وأحصت وكالة “رويترز” نقلاً عن شهود عيان في لبنان عشرات القذائف الإسرائيلية التي سقطت على منطقة مزارع شبعا المتنازع عليها، ولم ترد أنباء عن سقوط قتلى أو جرحى على جانبي الحدود.

وكتب دياب عبر حسابه على تويتر يقول: ”أدعو للحذر بالأيام الجاية لأني متخوف من انزلاق الأمور للأسوأ في ظل التوتر الشديد على حدودنا مع فلسطين المحتلة“.

وأضاف أن الكيان الإسرائيلي يسعى ”لتعديل… قواعد الاشتباك معنا“.

هذا وكلفت الحكومة اللبنانية وزير الخارجية بتقديم شكوى بشأن ”الاعتداء الإسرائيلي على الجنوب“ إلى مجلس الأمن الدولي.

ووضع الكيان الإسرائيلي قواته في حالة تأهب بطول الحدود الشمالية تحسبا لرد فعل حزب الله على مقتل أحد أعضائه قبل أسبوع في هجوم إسرائيلي ذكرت تقارير أنه وقع على مشارف العاصمة السورية دمشق.

وقال نتنياهو الذي تفقد مقار عسكرية شمالية اليوم الثلاثاء، إن القوات الإسرائيلية ستستمر في اتخاذ إجراءات ”لمنع الجيش الإيراني من التوغل في المنطقة“.

ونقل مكتب نتنياهو عنه قوله: ”سنفعل كل ما يلزم للدفاع عن أنفسنا، وأقترح على حزب الله أن يأخذ تلك الحقيقة البسيطة في الاعتبار. إسرائيل متأهبة لأي سيناريو“.