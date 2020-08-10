قال وزير الصحة اللبناني حمد حسن في تصريح لوكالة “رويترز” اليوم الاثنين، إن رئيس الحكومة حسان دياب سيعلن في وقت لاحق اليوم استقالة الحكومة بعد الانفجار الذي ضرب مرفأ بيروت الأسبوع الماضي ودمر أحياء فيها.

هذا ومن المقرر أن يلقي دياب خطابا للأمة عند السابعة والنصف من مساء اليوم الاثنين بالتوقيت المحلي.

يأتي ذلك في حين، انتهت في وقت سابق من اليوم، جلسة مجلس الوزراء اللبناني ، ومن المنتظر التوجه لإعلان استقالة الحكومة.

وأفادت مصادر لقناة “روسيا اليوم” بأن رئيس الحكومة حسان دياب سيعلن استقالة حكومته ويتوجه إلى بعبدا لتقديمها إلى الرئيس ميشال عون الذي سيقبلها، ويطلب من رئيس الوزراء المستقيل وحكومته الاستمرار بتصريف الأعمال إلى حين تشكيل حكومة جديدة.

كما أكد وزراء لشبكة “سكاي نيوز عربية”، مساء الاثنين، اتخاذ الحكومة اللبنانية قرارا بالاستقالة، فيما يترقب اللبنانيون كلمة رئيس الوزراء حسان دياب لإعلان القرار رسميا.

وفي وقت سابق من الاثنين، قررت الحكومة اللبنانية إعادة عقد اجتماعها في السراي الحكومي بعد أن كان من المفترض عقده في قصر بعبدا. كما تغير جدول أعمال الجلسة مع الاستقالات المتتالية للوزراء والضغط لمزيد من الاستقالات. وقدّم وزير المالية غازي وزني الاثنين استقالته من الحكومة، وفق ما أفاد مصدر وزاري لوكالة “فرانس برس”. وسبق وزني كل من وزيرة العدل ماري كلود نجم ووزير البيئة دميانوس قطار ووزيرة الإعلام منال عبد الصمد على خلفية غضب شعبي عارم يطالب بإسقاط كل التركيبة السياسية في البلاد. وتتألف الحكومة من 20 وزيرا، وبموجب القانون، لا بد من استقالة أكثر من ثلث أعضائها لتسقط حكما. وهز انفجار عنيف مرفأ العاصمة اللبنانية بيروت يوم الثلاثاء 4 أغسطس، عم صداه أنحاء المدينة، حيث دمر أجزاء من المدينة تهشمت واجهات المباني وانهارت شرفاتها في كارثة تقدر خسائرها بمليارات الدولارات. كما سقط ما لا يقل عن 158 شخصا قتلى فيما أصيب أكثر من 6 آلاف شخص جراء الانفجار. وأعلن مجلس الدفاع الأعلى في لبنان العاصمة بيروت مدينة منكوبة، ورفع توصية إلى الحكومة لإعلان حالة الطوارئ بعد الانفجار.