لبنان.. زوجان يرميان أولادهم الأربعة في الشارع ويرفضان تربيتهم!

أقدم زوجان في لبنان على رمي أولادهم الأربعة في الشارع بعد خلافات وقعت بينهم، ورفضوا تربيتهم، ليتم تسليمهم إلى زوجة الأب الثانية!

وقالت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي في بيان، إن “وحدات الدرك عثرت على 4 أطفال، ب ملقيين عند مستديرة الليلكي في العاصمة بيروت، والذين تبلغ أعمارهم: 4 أشهر، و 3 سنوات، و8 سنوات، و9 سنوات”.

وأضافت المديرية: “بعد التحقيق، تبين أن الأب اللبناني، هو من قام برميهم في الشارع، وذلك بسبب خلاف دار بينه وبين والدتهم، التي أكدت أنها لم تعد ترغب بإعالتهم”.

وقالت قوى الأمن، “إن الأولاد بقوا في مركز الشرطة بعد أن رفض الوالدان استلامهم، وتعذر استلامهم من قبل الجمعيات المعنية”، مبينة أنه “تم تسليمهم لاحقا إلى زوجة والدهم الثانية، وأن العمل جار لتوقيف الوالدين بناء على إشارة القضاء المختص”.