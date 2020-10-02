لبنان.. عزل أكثر من 100 بلدة بسبب ارتفاع عدد «المُصابين بكورونا»

عين ليبيا | نُشر: الجمعة، 2 أكتوبر 2020 - 13:14 | آخر تحديث: 2 أكتوبر 2020 - 13:19 نُشر: الجمعة، 2 أكتوبر 2020 - 13:14
دولي
رويترز
لبنان

أصدر وزير الداخلية اللبناني في حكومة تصريف الأعمال، محمد فهمي، قرارا بإقفال بعض القرى والبلدات في المحافظات اللبنانية، بسبب ارتفاع حدة تفشي فيروس كورونا هناك.

يأتي ذلك فيما أعلنت ​وزارة​ ​الصحة العامة اللبنانية​ في تقريرها اليومي أمس الخميس، أنه تم تسجيل 1248 ​إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال آخر 24 ساعة، ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للإصابات إلى 40868 إصابة، بحسب ما نقلت قناة “روسيا اليوم”.

وأشارت الوزارة إلى أنه تم تسجيل 7 حالات وفاة جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات​ إلى 174.

آخر تحديث: 2 أكتوبر 2020 - 13:19
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