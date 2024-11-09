لبنان.. عشرات القتلى بقصف إسرائيلي وحريق ضخم يلتهم السيارات في بيروت (فيديو)

قتل 9 أشخاص وأصيب 34 آخرين أغلبهم من الأطفال والنساء، بغارات إسرائيلية على مدينة صور في جنوب لبنان، فيما تتابع فرق الدفاع المدني عمليات البحث عن مفقودين من قتلى وجرحى آخرين بين ركام الأبنية التي دمرتها الغارات الإسرائيلية على المدينة، كما سقط 6 قتلى في الغارات على قرى في البقاع الغربي شرقي لبنان خلال الساعات الماضية.

في السياق، وفي سلسة الغارات الإسرائيلية على لبنان، شن الطيران الحربي غارة على بلدة الخيام جنوب لبنان، وسقط قتيل وجريحين اثنين في الغارة الإسرائيلية التي استهدفت بلدة أنصار جنوب لبنان، وقتل شخص في غارة إسرائيلية على دراجة نارية في بلدة المجادل جنوب لبنان، كما طالت الغارات الإسرائيلية بلدات قبريخا، الصوانة، مجدل سلم، بنت جبيل، شقرا، وذلك بالتزامن مع قصف مدفعي متقطع استهدف بلدات بنت جبيل، برعشيت، مجدل سلم، وأغار الطيران الحربي الإسرائيلي على مدينة النبطية في جنوب لبنان.

كما نفذت مدفعية الجيش الإسرائيلي قصفا استهدف بلدات يحمر الشقيق وارنون في جنوب لبنان، وشنّت الطائرات الإسرائيلية سلسلة غارات عنيفة استهدفت عدة مناطق بالضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت، ونفذت 9 غارات على الأقل هزت أرجاء الضاحية الجنوبية.

هذا وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية ارتفاع عدد ضحايا القصف الإسرائيلي إلى 3117 والمصابين إلى 13888.

حريق ضخم يلتهم السيارات في شارع الحمرا ببيروت

أدى احتراق مولد كهربائي في مرآب للسيارات بشارع الحمرا وسط بيروت إلى اشتعال عدد من السيارات وانفجار بعضها وتصاعد سحب دخان كثيف في سماء بيروت.

وقال بسام مولوي، وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، “إن الحريق الذي وقع نتيجة احتكاك كهربائي في أحد المولدات، تمدد إلى خزانات “المازوت”، موجهًا بإرسال خبير حريق للتحقيق في أسباب الحادث”.