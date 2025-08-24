لبنان.. عون يستقبل وفداً أمريكياً ويؤكد أهمية تجديد ولاية «اليونيفيل»

استقبل الرئيس اللبناني جوزيف عون، مساء السبت، في قصر بعبدا السيناتور الأمريكي دارين لحود وعضو مجلس النواب ستيف كوهين، بحضور السفيرة الأمريكية ليزا جونسون، لمناقشة القضايا السياسية والأمنية ذات الاهتمام المشترك.

وخلال اللقاء، أكد عون أن لبنان لم يتلق أي إخطار رسمي بشأن نية إسرائيل إقامة منطقة عازلة جنوبي البلاد، نافياً ما تم تداوله في وسائل الإعلام مؤخراً.

وأوضح أن بلاده تنتظر الرد النهائي من إسرائيل على الورقة التي قدمها المبعوث الأمريكي توماس باراك، المقرر أن يزور لبنان الثلاثاء المقبل برفقة مورغان أورتيغوس.

وشدد عون على ضرورة تجديد ولاية قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل) حتى تنفيذ القرار 1701 كاملاً، بما يشمل انسحاب القوات الإسرائيلية من الأراضي المحتلة، إعادة الأسرى اللبنانيين، واستكمال انتشار الجيش اللبناني على الحدود الدولية المعترف بها، محذراً من خطورة إنهاء مهمة اليونيفيل قبل إتمام هذه الإجراءات.

وأشار الرئيس اللبناني إلى المهام الواسعة للجيش اللبناني، التي تشمل حفظ الأمن الداخلي، مكافحة الإرهاب، مكافحة تهريب المخدرات، وحماية الحدود ومراقبتها، داعياً الولايات المتحدة إلى مواصلة دعم الجيش بالمعدات والتجهيزات وتقديم الدعم المادي للعسكريين في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.

وأكد قائد الجيش اللبناني العماد رودولف هيكل أن عناصر المؤسسة العسكرية يواصلون أداء مهامهم في مختلف المناطق، خاصة في الجنوب، حيث تواجه الوحدات ظروفًا صعبة نتيجة الاعتداءات الإسرائيلية. كما قدّم التعازي لعائلتي عسكريين قضيا في انفجار مخزن أسلحة وذخائر في وادي زبقين، مشدداً على أن الجيش سيبقى خط الدفاع الأول عن جميع اللبنانيين وصموده يمثل ركيزة أساسية لاستقرار الوطن.

وتطرّق عون إلى العلاقات مع سوريا، مشيراً إلى اللقاءات التي جرت مع الرئيس السوري أحمد الشرع ومسؤولين لبنانيين وسوريين، معلناً عن زيارة مرتقبة لوفد سوري إلى لبنان لمناقشة قضايا مشتركة، تشمل ضبط الحدود وعودة النازحين السوريين.

وفي المقابل، أكد السيناتور دارين لحود على جاهزية إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لدعم لبنان لتحقيق الاستقرار الدائم وتفعيل النهوض الاقتصادي في البلاد، معربًا عن استعداد الولايات المتحدة لمواصلة تقديم المساعدات والدعم اللازم للجيش اللبناني.

ويأتي ذلك في ظل استمرار وجود إسرائيل العسكري في خمس نقاط استراتيجية جنوب لبنان رغم اتفاق وقف إطلاق النار بين “حزب الله” وإسرائيل الذي دخل حيز التنفيذ في 27 نوفمبر 2024، مع شن ضربات محدودة تقول إسرائيل إنها تستهدف “تهديدات حزب الله”، فيما يواصل الجيش اللبناني الدفاع عن أراضيه والتصدي لأي اعتداء.