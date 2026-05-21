لبنان.. غارات إسرائيلية مكثفة تستهدف مناطق في الجنوب والبقاع

يشهد الجنوب اللبناني تصعيداً عسكرياً متواصلاً بين الجيش الإسرائيلي وحزب الله، في ظل تبادل مستمر للهجمات الجوية والمدفعية وعمليات التوغل، ما يعكس اتساع رقعة المواجهة على الحدود الجنوبية للبنان.

وأعلن الجيش الإسرائيلي إصابة 7 جنود، بينهم ضابط، جراء استهداف بطائرة مسيّرة في جنوب لبنان، في وقت يواصل فيه شن غارات مكثفة على مناطق في الجنوب والبقاع، إلى جانب إصدار إنذارات إخلاء لسكان عدد من البلدات.

في المقابل، أعلن حزب الله تنفيذ عمليات عسكرية استهدفت تموضعات إسرائيلية في بلدات دبل ورشاف ومحيط بلدة حداثا، باستخدام مسيّرات انقضاضية وصواريخ، مؤكداً إحباط محاولة توغل إسرائيلية باتجاه بلدة حداثا في قضاء بنت جبيل، مع وقوع إصابات في صفوف القوات المتقدمة.

ووفق آخر إحصاءات وزارة الصحة اللبنانية، فقد ارتفعت الحصيلة التراكمية للعدوان الإسرائيلي منذ الثاني من مارس إلى 3073 شهيداً و9362 جريحاً، في ظل استمرار العمليات العسكرية بوتيرة متصاعدة.

ميدانياً، أفادت مصادر محلية بأن الطيران الحربي الإسرائيلي شن غارات على مناطق بين بلدتي طورا وجناتا في قضاء صور، كما استهدف القصف المدفعي بلدة قبريخا في قضاء مرجعيون، فيما نفذ الجيش الإسرائيلي عملية تفجير في بلدة الخيام فجراً.

سياسياً، يواصل لبنان تحركاته الدبلوماسية في محاولة للوصول إلى وقف إطلاق نار شامل، وسط اتصالات مع الجانب الأميركي واستعدادات لاجتماع أمني مرتقب في واشنطن، من دون حسم بعد بشأن تشكيل الوفد اللبناني أو جدول أعماله.

وقال وزير الخارجية اللبناني يوسف رجّي إن بيروت اتخذت قراراً بالمضي في مفاوضات مباشرة سعياً لوقف دائم لإطلاق النار وضمان انسحاب القوات الإسرائيلية من الأراضي اللبنانية، في وقت تؤكد فيه مصادر رسمية أن الاتصالات مستمرة دون تحقيق أي اختراق حتى الآن.

وتشير المعطيات إلى أن لبنان يدرس خياراته السياسية والأمنية بحذر، وسط نقاش داخلي حول طبيعة التمثيل في المفاوضات المقبلة، بالتوازي مع استمرار الضغوط الدولية والإقليمية لاحتواء التصعيد.

تشهد الحدود اللبنانية الإسرائيلية منذ أكتوبر 2023 حالة من التوتر المستمر، مع تصاعد المواجهات بين الجيش الإسرائيلي وحزب الله، في ظل ارتباط هذه الجبهة بتطورات الحرب في غزة وتوازنات الردع الإقليمي.

كما تعود جذور التوتر إلى عقود من النزاع الحدودي غير المحسوم بين الطرفين، والذي يتجدد بشكل دوري عند أي تصعيد إقليمي، ما يجعل جنوب لبنان إحدى أكثر الجبهات حساسية في المنطقة.

وفي ظل غياب تسوية سياسية شاملة، تبقى احتمالات التصعيد قائمة، مقابل جهود دبلوماسية متكررة لاحتواء المواجهة ومنع توسعها إلى حرب شاملة.

تقارير إسرائيلية تتحدث عن تعقّد الأوضاع في جنوب لبنان وإحباط متزايد داخل الجيش الإسرائيلي.

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن الجيش الإسرائيلي يواجه تحديات ميدانية معقدة في جنوب لبنان، وسط تصاعد الإحباط بين صفوف ضباطه نتيجة ارتفاع الخسائر البشرية وغياب وضوح في الأهداف العسكرية.

ونقلت صحيفة “معاريف” عن ضباط كبار في الجيش الإسرائيلي قولهم إن العمليات في جنوب لبنان تواجه صعوبات كبيرة، خاصة في ما يتعلق بكشف الطائرات المسيّرة التابعة لحزب الله، ما يزيد من تعقيد المشهد الميداني.

كما أشارت صحيفة “هآرتس” إلى أن ضباطاً مشاركين في العمليات عبروا عن حالة من الإحباط المتزايد، مؤكدين أنهم لا يدركون بشكل واضح الاستراتيجية العسكرية المعتمدة، وأن جزءاً من المهام الحالية يتركز على تدمير منازل في القرى اللبنانية.

وأضافت الصحيفة أن ارتفاع عدد الإصابات جراء الهجمات بالمسيّرات زاد من حالة التوتر داخل القوات المنتشرة في الجبهة الشمالية، في ظل استمرار العمليات العسكرية.

من جهتها، نقلت صحيفة “يسرائيل هيوم” عن ضباط كبار قولهم إن استمرار الوجود العسكري في لبنان لا يحقق إنجازات ميدانية واضحة، مع وجود حالة من الغموض بشأن توجهات القيادة العسكرية بين وقف إطلاق النار أو مواصلة العمليات.

وأشارت الصحيفة أيضاً إلى أن القيود المفروضة على استهداف مناطق معينة مثل بيروت والبقاع دفعت الجيش إلى تركيز عملياته في القرى الجنوبية، ما أثار تساؤلات داخلية حول فاعلية الخيارات العسكرية المتبعة.

وتأتي هذه التقارير في ظل تصاعد التوتر على الجبهة اللبنانية، حيث تتزايد الدعوات داخل المؤسسة العسكرية الإسرائيلية لإعادة تقييم الأهداف أو البحث في خيارات ميدانية بديلة، وفق ما نقلته وسائل الإعلام العبرية.

تشهد الجبهة الجنوبية للبنان منذ أشهر حالة من التوتر المستمر بين الجيش الإسرائيلي وحزب الله، في ظل تبادل متقطع للضربات وعمليات عسكرية عبر الحدود.

وتشير تقديرات عسكرية وإعلامية إلى أن طبيعة المواجهة غير المتكافئة، خصوصاً مع استخدام الطائرات المسيّرة والصواريخ الموجهة، جعلت المشهد الميداني أكثر تعقيداً من الجولات السابقة.

كما أن غياب مسار سياسي واضح لخفض التصعيد يزيد من احتمالات استمرار التوتر، في وقت تركز فيه إسرائيل على تحقيق أهداف أمنية في شمالها، مقابل تمسك حزب الله بمعادلات الردع على الحدود.