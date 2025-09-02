لبنان.. غارة إسرائيلية تستهدف مسؤولاً «مهماً» في النبطية

أعلن الجيش الإسرائيلي تنفيذ غارة جوية في منطقة النبطية جنوب لبنان يوم الاثنين، أسفرت عن مقتل أحد عناصر “حزب الله”.

وأوضح الجيش أن المستهدف كان يشغل موقعًا وصفه بـ”المهم” داخل الحزب، مشيرًا إلى أن هذا العنصر كان ينشط في خرق اتفاق وقف إطلاق النار الموقع بين إسرائيل ولبنان في نوفمبر الماضي.

ويأتي هذا التطور في وقت كانت الحكومة اللبنانية قد وافقت الشهر الماضي على المضي قدمًا في خطة مدعومة من الولايات المتحدة، تهدف إلى تولي الجيش اللبناني مهمة نزع سلاح حزب الله.

ومن جانبه، شدد حزب الله على أنه سيقاوم أي خطوات تهدف لتقييد قدراته العسكرية.

ويعكس هذا الحدث تصاعد التوترات في جنوب لبنان، حيث تشكل المنطقة الحدودية نقطة توتر مستمرة بين إسرائيل والفصائل اللبنانية المسلحة، وسط تحذيرات دولية من أي تصعيد قد يزعزع استقرار المنطقة.