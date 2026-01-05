لبنان.. قتلى بغارات للجيش الإسرائيلي على مناطق بالجنوب

أعلن الجيش الإسرائيلي، تنفيذ ضربة عسكرية في منطقة الجمجمية جنوب لبنان، أسفرت عن القضاء على عنصرين من تنظيم “حزب الله”.

وأوضح الجيش الإسرائيلي في بيان أن العنصرين كانا يشاركان في محاولات إعادة ترسيخ البنية التحتية لحزب الله في المنطقة، مؤكدًا أن هذه الأنشطة تشكل انتهاكًا صارخًا لتفاهمات وقف إطلاق النار القائمة بين إسرائيل ولبنان.

وأضاف الجيش أنه سيواصل العمل من أجل إزالة أي تهديد وضمان حماية دولة إسرائيل.

وجاء ذلك بعد أن أفادت هيئة البث الإسرائيلية “كان” نقلاً عن مصدرين مطلعين، أن إسرائيل كانت تدرس شن عملية في لبنان لمواجهة تهديد حزب الله، في ظل محاولات التنظيم إعادة تأهيل نفسه إلى حد ما، بينما زعم مسؤولون إسرائيليون أن الحكومة اللبنانية تقف عاجزة أمام الحزب.

كما نفذت القوات الإسرائيلية عدة غارات جوية باستخدام الطائرات المسيرة والقنابل الحارقة، استهدفت جنوب لبنان، بما في ذلك استهداف سيارة في بلدة بريقع، دون وقوع إصابات.

وتأتي هذه التطورات في وقت يستعد فيه الجيش اللبناني لتقديم تقرير حول مهام حصرية للسلاح جنوب الليطاني أمام مجلس الوزراء واجتماع الميكانيزم، وسط أسبوع مفصلي بين التهدئة المشروطة ومخاوف التصعيد الإقليمي.