لبنان.. قتلى بغارة إسرائيلية على الجنوب والجيش يفرض طوقاً أمنياً

قتل ثلاثة أشخاص، اليوم الاثنين، بغارة إسرائيلية استهدفت سيارة على طريق بلدة عقتنيت في قضاء صيدا جنوب لبنان، وفق ما أفادت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية، بينما أعلن الجيش الإسرائيلي أنه هاجم عناصر من حزب الله في إطار عملياته ضد من وصفهم بالعناصر الإرهابية جنوب البلاد.

ووصلت سيارات الإسعاف فورًا إلى مكان الغارة ونُقلت الجثامين إلى المستشفيات، فيما فرض الجيش اللبناني طوقًا أمنيًا حول موقع الاستهداف.

وتأتي الغارة بعد أيام من جولة ثانية من المحادثات بين لبنان وإسرائيل في إطار لجنة المراقبة المشتركة لتطبيق اتفاق وقف إطلاق النار، التي تقودها الولايات المتحدة ويشارك فيها ممثلون لفرنسا وقوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان “يونيفيل”.

وأكد الرئيس اللبناني جوزيف عون خلال استقباله وزير الدفاع الإيطالي غيدو كروسيتو أن الهدف من المفاوضات هو وقف الأعمال العدائية، إعادة الأسرى، انسحاب القوات الإسرائيلية، وإعادة السكان الجنوبيين إلى قراهم وممتلكاتهم، مشددًا على أن الجيش اللبناني يشكل العمود الفقري لاستقرار لبنان والمنطقة.

ورحب عون بمشاركة إيطاليا ودول أوروبية أخرى في أي قوة دولية تحل محل “يونيفيل”، التي ستنهي مهمتها بحلول 2027، مؤكدًا أهمية وجود دعم دولي لضمان نجاح المفاوضات وتهدئة التوترات.

من جانبه، أعلن وزير الدفاع الإيطالي غيدو كروسيتو استمرار التزام بلاده بالعمل على تحقيق نتائج عملية للمفاوضات في جنوب لبنان، مع التأكيد على ضرورة إدراك إسرائيل لأهمية الاستقرار في المنطقة.

وفي السياق الداخلي، كشف رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام أن الدولة تقترب من إنهاء المرحلة الأولى من خطة حصر سلاح حزب الله في جنوب نهر الليطاني، استعدادًا للمرحلة الثانية، مؤكدًا أن تسليم السلاح يشكل حجر الزاوية لبناء الدولة واستعادة سلطة القرار لمؤسساتها الرسمية.

وكان اتفاق وقف النار بين حزب الله وإسرائيل، الذي دخل حيز التنفيذ في 27 نوفمبر 2024، نص على انسحاب الجيش الإسرائيلي من المواقع التي احتلها، ونزع سلاح الحزب جنوب الليطاني، مع نشر الجيش اللبناني إلى جانب “يونيفيل”، لضمان التزام الأطراف بالهدنة ومنع أي أعمال عدائية.

ومع ذلك، تواصل إسرائيل ضرباتها الجوية على مناطق مختلفة في لبنان بحجة منع حزب الله من ترميم قدراته العسكرية، وتبقي قواتها في خمس نقاط استراتيجية جنوب البلاد، بينما يعمل الجيش اللبناني على تنفيذ خطة حصر السلاح ضمن إطار تعزيز سلطة الدولة.

يذكر أن بلدة عقتنيت هي مسقط رأس قائد الجيش اللبناني، العماد رودولف هيكل، فيما تأتي هذه التطورات في وقت حرج قبل اكتمال انسحاب “يونيفيل” واستكمال لبنان تنفيذ خطته لتأكيد سيادته على المناطق الحدودية.