لبنان.. قتلى وجرحى بغارات إسرائيلية عنيفة على الجنوب (فيديو)

شنت القوات الجوية الإسرائيلية، صباح السبت، غارات على منطقة جنوب لبنان، ما أسفر عن سقوط قتيل وعدد من الجرحى، وفقًا للتقارير الأولية.

ووفق المعلومات، نفذ الطيران الحربي الإسرائيلي أكثر من 12 غارة جوية على منطقة جنوب لبنان فجر اليوم، مستهدفًا محيط أوتوستراد مصيلح – النجارية والوادي المحاذي له.

وبدأ القصف في تمام الساعة الثالثة وخمسٍ وأربعين دقيقة فجرًا بالتوقيت المحلي، وأسفر عن دمار هائل في المنطقة، خاصة في المنشآت الصناعية التي تم استهدافها.

كما أدت الغارات إلى قطع الأوتوستراد الحيوي الذي يربط بين مدينتي صيدا وصور، مما يعكس حجم الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية في المنطقة، وبحسب التقييم الأولي، أسفرت الغارات عن مقتل شخص واحد وإصابة آخرين بجروح.

وأوضح الجيش الإسرائيلي في بيان رسمي أن “الجيش الإسرائيلي هاجم بنية تحتية تابعة لحزب الله في جنوب لبنان، حيث كانت آليات هندسية تستخدم لإعادة بناء البنية التحتية الإرهابية في المنطقة”.

وأكد البيان أن حزب الله يواصل جهوده “لإعادة بناء البنية التحتية في جميع أنحاء لبنان”، متهمًا الحزب “باستغلال السكان اللبنانيين كدروع بشرية”.

وأشار الجيش الإسرائيلي إلى أن وجود هذه الآليات والنشاطات في المنطقة يشكل “انتهاكًا للتفاهمات بين إسرائيل ولبنان”، وهو ما يعكس تصاعد التوترات في المنطقة.

كما أفادت وسائل إعلام لبنانية بأن سلسلة من الغارات الإسرائيلية استهدفت أطراف بلدتي “تبنا” و”المصيلح” في جنوب لبنان، مما أسفر عن مقتل شخص على الأقل، بالإضافة إلى إصابات مباشرة في المواقع المستهدفة.