لبنان.. قصف إسرائيلي «عنيف» في النبطية والأمم المتحدة تحذّر

شهدت منطقة النبطية في جنوب لبنان، اليوم الأربعاء، انفجاراتٍ قويةً تزامنت مع قصفٍ مدفعيٍّ إسرائيلي استهدف بلدة النبطية الفوقا، وفق ما أفادت به الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية.

وقالت الوكالة إن “بلدة النبطية الفوقا تعرضت لقصف مدفعي عنيف ومركّز، مصدره مربض تابع للجيش الإسرائيلي في منطقة تل النحاس، بالقرب من كفركلا المحتلة”.

وأضافت أن دوي انفجارٍ هائلٍ هز منطقة النبطية، ما تسبب بحالةٍ من التوتر والهلع بين السكان، مشيرةً إلى أن الانفجار نجم عن عملية تفجيرٍ كبيرةٍ نفذها الجيش الإسرائيلي في بلدة كفرتبنيت.

وأوضحت الوكالة الوطنية للإعلام أن الجيش الإسرائيلي نفذ، قبل أقل من ربع ساعة من الانفجار في كفرتبنيت، ثلاث عمليات تفجيرٍ في بلدة زوطر الشرقية، ضمن سلسلةٍ من التطورات الأمنية التي شهدتها مناطق الجنوب اللبناني.

وتأتي هذه التطورات رغم الاتفاق الإطاري الذي جرى التوصل إليه بين لبنان وإسرائيل في العاصمة الأمريكية واشنطن يوم 26 يونيو، والذي ينص على وقف إطلاق النار وانسحاب القوات الإسرائيلية من الأراضي اللبنانية.

ومنذ الإعلان عن الاتفاق، تشهد مناطق جنوب لبنان، بحسب وسائل إعلام لبنانية، استمرارًا للقصف والغارات الإسرائيلية، إضافةً إلى استهداف مبانٍ سكنيةٍ ومنشآتٍ مرتبطةٍ بالبنية التحتية المدنية.

وفي السياق ذاته، قال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك في وقتٍ سابقٍ إن الانتهاكات الإسرائيلية خلال العمليات العسكرية في لبنان “قد ترقى إلى جرائم حرب”، موضحًا أن بعثةً أمميةً مستقلةً بدأت جمع الأدلة المتعلقة بالانتهاكات المزعومة منذ 2 مارس الماضي.

وأضاف تورك أن بيانات السلطات اللبنانية تشير إلى مقتل أكثر من 4300 شخصٍ وإصابة أكثر من 12200 آخرين منذ مارس الماضي، بينهم عاملون في القطاع الصحي وصحفيون، معربًا عن قلقه من استمرار الوجود العسكري الإسرائيلي في أجزاءٍ من جنوب لبنان، وما يترتب عليه من منع آلاف المدنيين من العودة إلى منازلهم.